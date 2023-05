Mago Forest, la vita privata del conduttore di GialappaShow: “Ecco perché sono così riservato”

Questa sera debutterà su Tv8 il nuovo programma di Mago Forest, GialappaShow, dove ritroverà anche la Gialappa’s Band in versione ridotta.

Il Mago Forest – al secolo Michele Foresta – lavora in tv dal 1984 (Autostop su Italia 1) e in questi quarant’anni non ha mai smesso. I Cervelloni, Zeling, il Maurizio Costanzo Show, Le Iene, il Festival Bar, uMan Take Control, Michelle Impossible, Che Tempo Che Fa, LOL e soprattutto i vari Mai Dire tutti in collaborazione con la Gialappa’s Band. Ci sono stati: Mai Dire Maik, Mai Dire Grande Fratello, Mai Dire Domenica, Mai Dire Iene, Mai Dire Lunedì, Mai Dire Grande Fratello & Figli, Mai Dire Martedì, Mai Dire Grande Fratello Show, Mai Dire Candid e il più recente Mai Dire Talk (2019).

Nonostante tutti questi programmi, di Michele Foresta sappiamo poco se non nulla.

“Quando vado in una trasmissione da ospite, preferisco fare il mio lavoro e non andando lì come me stesso a raccontare della mia vita, della mia famiglia”. – Ha dichiarato a FanPage – “Per il momento vivo, poi magari un giorno mi racconterò. O forse mi sembra così poco interessante da raccontare. Applico questo ragionamento anche ai social, non è che non rispetti chi li usa ma non mi appassionano. Mi imbarazza sapere che qualcuno possa riguardarmi quando vuole”. […] Io vengo da un paesino in provincia di Enna, ho iniziato a fare l’imbianchino a 13 anni, poi ho fatto ragioneria, poi son scappato a Milano, lavoravo nei bar, ho iniziato a studiare mimo nelle cantine. Ho fatto questo lavoro lentamente, piano piano, dalle pizzerie ai bar, una volta dove c’era una lampadina si faceva uno spettacolo. Poi piano piano è arrivato Zelig, la Gialappa, di recente Fazio. Il mio lavoro è stato questo, cresciuto piano piano”

Mago Forest ha una moglie, si chiama Angela

Quel che è certo è che il Mago Forest ha una moglie, Angela, conosciuta durante una convention a Treviso.

“Ricordo che c’era questa convention a Treviso alla quale proprio non volevo andare”. – Le sue parole a Radio Deejay – “Alla fine mi decisi e vi partecipai. Meno male, lì ho conosciuto mia moglie. Ora vivo a Treviso perché lei è di lì. Devo dire che è una città meravigliosa. Però torno anche a Milano e Nicosia, sono siculo-lombardo-veneto”.

