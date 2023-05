Filippo Bisciglia parla del ritorno di Temptation Island e svela se vorrebbe un figlio

Filippo Bisciglia oggi è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin in occasione delle imminenti registrazioni della nuova edizione di Temptation Island. Il reality dei sentimenti andrà in onda la settimana dopo la fine de L’Isola dei Famosi, dove attualmente c’è Pamela Camassa, sua compagna da 15 anni.

Dopo aver implicitamente ammesso di aver avuto una crisi con Pamela Camassa, Filippo Bisciglia ha parlato di paternità e di quel figlio che – ad oggi – non è ancora venuto.

“Se mi piacerebbe diventare papà? Ho sempre desiderato questa cosa, il problema che mi sto ponendo è: non sono troppo grande? Ho 45 anni. Sto facendo tutti i miei calcoli, se divento padre a 46/47 anni quando lui ne ha 13 io ne avrò 60! Avrei voluto farlo prima, avrei voluto oggi un figlio di 10 anni. Per adesso sono zio, mio nipote ha 17 anni, mi ha chiesto in questi giorni dei consigli d’amore”.

“Sono pronto a fare il viaggio nei sentimenti e non vedo l’ora di partire, mi è mancato molto Temptation Island” – ha continuato il conduttore – “Stanno per terminare gli ultimi provini, io però ancora non conosco le coppie. Sono emozionato. Mi è mancato tanto lo scorso anno e ho sentito il calore del pubblico e quando per strada mi chiedevano informazioni, mi viene da piangere a ripensarci”.