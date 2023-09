Ragazza Sola di Annalisa è il terzo singolo della sua trilogia

Annalisa qualche giorno fa ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo e lo ha fatto con un video in cui ha messo in risalto i suoi successi passati, come Bellissima e Mon Amour. Il terzo singolo che chiuderà la trilogia si intitolerà Ragazza Sola e uscirà venerdì 8 settembre.

Ragazza Sola è un brano scritto a sei mani da Annalisa, Alessandro Raina e Davide Simonetta che ha curato anche la produzione, così come ha fatto per Bellissima e Mon Amour.

“Ragazza Sola è la terza anima, lo strato più profondo”- racconta Annalisa – È la presa di coscienza, quel momento in cui si comincia ad abbracciare il cambiamento. Le immagini scorrono nella mente come in un vortice, una dopo l’altra, disordinate, veloci. Sono tutti quei momenti che mi hanno condotta qui, dove sono ora. Alla fine di questa canzone. Mi sono ritrovata. E non sono più sola, ma con me stessa”.

L’album che conterrà questa trilogia di singoli si intitolerà E Poi Siamo Finiti Nel Vortice e uscirà il prossimo 29 settembre.

“È impossibile spiegare a parole quello che provo in questo momento, ma molto presto, finalmente, lo farò con le canzoni. Non vedo l’ora di farvi entrare in questo vortice, fatto di salite, discese, luci abbaglianti e ombre profonde. Tenetevi forte”.

Sembra sole ma è la luna piena

