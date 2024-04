Raffica di scosse di terremoto, una dietro l’altra: gli abitanti sono terrorizzati

La terra continua a tremare nei Campi Flegrei dove si registrano cinquanta scosse di terremoto in meno di ventiquattro ore

Continua la paura nella zona dei Campi Flegrei, dove gli abitanti sono sempre più preoccupati ed impauriti. Una serie di eventi sismici che, ormai da diverse settimane, terrorizzano e preoccupano non solo la popolazione, ma anche le istituzioni e gli studiosi. Anche nella mattina del 30 aprile lo sciame sismico continua a spaventare gli abitanti della zona.

Sciame sismico Campi Flegrei

In queste settimane tutti i residenti della zona di Solfatara stanno vivendo nella paura e nella preoccupazione. Ad allarmare i cittadini sono delle ripetute scosse di terremoto che, non sembrano avere fine. Infatti dalla sera del 29 aprile uno sciame sismico sta interessando tutta l’area dei Campi Flegrei. Al momento si tratta si scosse di lieve intensità ma che sono state distintamente percepite dagli abitanti.

Dall’inizio di questo sciame sismico sono almeno cinquanta le scosse registrate nelle ultime ventiquattro ore dal sismografo flegreo dell’Ingv collocato alla Solfatara. Ventisette di queste si sono verificate nella notte tra il 29 ed il 30 aprile. A preoccupare non è solo l’intensità delle scosse, ma anche la loro frequenza. Infatti nella mattina di martedì 30 aprile, una serie di scosse ripetute, una dietro l’altra, hanno fortemente spaventato gli abitanti.

L’intensità delle scosse è contenuta, infatti quella con maggiore intensità è stata registrata alle 19.44 del 29 aprile, con magnitudo di 2.0 ed una profondità di 1km. Nonostante le scosse abbiano una magnitudo di lieve intensità, gli esperti e la popolazione sono molto preoccupati dalla situazione. Queste lievi fenomeni indicano che le zolle terrestri si stanno spostando ed assestando.

La paura è legata all’imprevedibilità di questi eventi. La popolazione e le istituzioni restano in allerta e raccomandano la maggior cautela possibile. Tutti gli abitanti della zona devono conoscere tutte le norme da seguire in caso di terremoto e di eventuale evacuazione. Al momento, nonostante le numeroso scosse registrate nel giro poche ore, non si segnalano danni a persone o strutture.