Alberto aveva 32 anni, lascia anche una bambina piccola

Un giovane uomo di soli 32 anni Alberto Pivato è improvvisamente venuto a mancare a causa di un infarto mentre si trovava nella sua casa. L’uomo, che nella vita era un infermiere, è stato rinvenuto privo di sensi dalla moglie Beatrice.

Alberto

Ecco che cosa è successo.

Giovane infermiere muore a 32 anni: ecco chi era Alberto Pivato

Oggi la commozione si è appropriata di una comunità italiana nota come Villorba. Il paesello ha infatti appreso una tragica notizia che riguarda la morte di un ragazzo di soli 32 anni Alberto Pivato. L’uomo era molto apprezzato in quanto infermiere. Il suo compito era quello di fornire un po’ di sollievo a tutti coloro che si ritrovavano a gestire gli ultimi attimi della vita dinanzi a malattie molto gravi.

Alberto Pivato

Il giovane ragazzo aveva dimostrato una grande attrazione per il mondo della medicina, motivo per cui si era avvicinato a questo mondo con moltissima dedizione ed impegno. In un primo momento Alberto aveva studiato per diventare Oss e successivamente ha deciso di intraprendere la carriera universitaria al fine di diventare infermiere.

Questo obiettivo era stato raggiunto grazie all’Università degli studi di Padova permettendogli di realizzare un sogno che ora stava mettendo in atto sul campo. Alberto si era persino specializzato in psicologia proprio per fornire il massimo aiuto a tutte quelle persone che sono consapevoli di come la loro vita stia per volgere al termine.

Vita spezzata da un infarto improvviso: che cosa è successo?

Al momento della scomparsa Alberto Pivato era da solo in casa, motivo per cui nessuno avrebbe potuto soccorrerlo. Da quello che sappiamo l’uomo è stato colpito da un infarto intestinale anche se aveva lamentato diversi malesseri nei giorni precedenti.

Soccorsi

Quando la moglie Beatrice è tornata a casa l’ha trovato privo di sensi e ha subito contattato il 118 per cercare di aiutarlo. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare, in quanto la morte era già sopraggiunta da tempo e ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Alberto lascia la moglie Beatrice e la figlia Ginevra, le quali sono ancora incredule dinanzi alla sua scomparsa. I funerali dell’infermiere verranno quindi celebrati Giovedì 2 Maggio alle 16 nel suo paese di residenza.