Questo time lapse dell’aurora boreale vi toglierà davvero il fiato

Qualche fortunato è stato in grado di vedere il cielo colorato di rosa in Italia, qualche giorno fa. Si è trattato di un evento più unico che raro, ma c’è da considerare che in effetti le aurore possono apparire anche in luoghi impensabili. Se siete rimasti a bocca asciutta, questo video è dedicato a voi.

Durante il fine settimana, i social media sono stati inondati da immagini mozzafiato di aurore boreali, visibili in tutto il mondo, dal Regno Unito alla Nuova Zelanda. Questo spettacolo incredibile è stato provocato dalla più grande tempesta solare degli ultimi vent’anni.

Le tempeste solari avvengono quando il Sole rilascia esplosioni di energia sotto forma di brillamenti solari ed espulsioni di massa coronale. Questi eventi mandano particelle cariche verso la Terra, che interagiscono con il campo magnetico terrestre e i gas atmosferici, creando le aurore boreali. L’Osservatorio Solare ed Eliosferico (SOHO) dell’Agenzia Spaziale Europea ha documentato l’intero evento di qualche giorno fa. Nel video registrato (che trovate più in basso), si vedono chiaramente i flussi di particelle cariche del vento solare. Il più grande di questi flussi ha raggiunto la Terra l’11 maggio scorso.

Non preoccupatevi se avete perso le aurore boreali: altre potrebbero essere visibili presto. Il Sole sta entrando nel periodo di massimo della sua attività, il cosiddetto “massimo solare” del suo ciclo attuale.

Gli scienziati prevedono che entro la fine dell’anno potrebbero verificarsi aurore boreali ancora più spettacolari. Tuttavia, è difficile determinare con precisione quando avverranno. Rami Qahwaji, professore di visual computing all’Università di Bradford nel Regno Unito ha confermato che questi eventi hanno stupito gli scienziati che si aspettavano il periodo di massimo solare il prossimo anno e non questo.