Quanti snack posso dare al cane? Perché non dovresti esagerare

Il tuo amico a quattro zampe ama molto gli snack? Fai attenzione alle quantità! Ecco quali e quanti snack possiamo dare al nostro cane.

Molto spesso chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe può facilmente notare una somiglianza tra quest’ultimo e un bambino, soprattutto quando si tratta di cibo.

Infatti come i bambini amano particolarmente patatine, gelati e caramelle, così i nostri amici pelosi amano gli snack.

Tuttavia proprio come accade con i bambini, che dobbiamo limitargli il consumo di questi cibi particolarmente gustosi per loro, anche per quanto riguarda i nostri amici a quattro zampe dobbiamo fare attenzione a non esagerare con gli snack. Vediamo nel seguente articolo quanti snack dare al cane.

Perché il cane ama gli snack?

Proprio come i bambini che amano il gelato, le caramelle e le patatine, i nostri amici a quattro zampe amano molto gli snack. Ma come mai? Il motivo principale per cui gli snack sono molto graditi dai nostri cani è perché sono saporiti e gustosi.

Infatti tutti gli snack, che si tratti di biscotti, ossi finti, carne essiccata o tavolette di carne o pesce, sono ricchi di grassi, che aumentano proprio il gusto del cibo. Inoltre come detto, sono saporiti, in quanto contengono il sale. Infatti, al contrario di ciò che si pensa anche gli snack per i cani contengono il sale.

Ma non sono solo il gusto e il sapore che rendono gli snack un cibo molto gradito dai nostri amici a quattro zampe. Infatti si unisce a ciò anche la masticazione.

È risaputo che i cani amano masticare, in quanto tale attività li rende rilassanti. Per questo motivo quando offrite al vostro amico peloso un nostro finto, potreste notare Fido steso sul pavimento a masticare l’osso, che mantiene tra le zampe, bello rilassato.

Quali snack dare al cane e quali no?

Esistono molti snack per i nostri amici a quattro zampe, ma quali sono i “migliori”? Innanzitutto è bene fare una distinzione tra snack industriali e naturali.

Gli esperti suggeriscono di offrire al proprio amico peloso gli snack naturali che sono:

Snack essiccati di carne o pesce : i migliori sono gli snack artigianali o fatti in casa. La carne o il pesce essiccato sono ricchi di proteine e poveri di grassi e calorie;

: i migliori sono gli snack artigianali o fatti in casa. La carne o il pesce essiccato sono ricchi di proteine e poveri di grassi e calorie; Yogurt intero : è importante che lo yogurt non contenga frutta o zuccheri aggiunti. Inoltre bisogna fare attenzione alle quantità per evitare che Fido possa soffrire di diarrea;

: è importante che lo yogurt non contenga frutta o zuccheri aggiunti. Inoltre bisogna fare attenzione alle quantità per evitare che Fido possa soffrire di diarrea; Frutta : anche la frutta è un ottimo snack naturale da offrire al nostro amico a quattro zampe. Bisogna fare attenzione sia alle quantità, sia a non offrire a Fido la frutta che non può mangiare ;

: anche la frutta è un ottimo snack naturale da offrire al nostro amico a quattro zampe. Bisogna fare attenzione sia alle quantità, sia a non offrire a ; Biscotti fatti in casa: un altro snack naturale ottimo per la nostra palla di pelo sono i biscotti fatti in casa con le nostre mani. Tuttavia bisogna fare attenzione sempre alle quantità, in quanto contengono farina e possono portare un eccesso di calorie nel cane.

Mentre, gli esperti non consigliano molto l’utilizzo di snack industriali sia per cani che per umani come i wurstel. Da evitare totalmente, invece sono anche gli snack come le ossa cotte. Infatti queste ultime possono essere un pericolo sia per la bocca che per l’intestino del nostro amico a quattro zampe.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Quanti snack dare al cane?

Quando offriamo uno snack al nostro amico peloso, dobbiamo ricordarci che si tratta di un cibo dato fuori pasto.

Per questo non bisogna esagerare, in quanto dando una quantità maggiore di snack al cane, possiamo sbilanciare la sua dieta e portare Fido a soffrire di sovrappeso o obesità.

Ma allora quanti snack possiamo dare al nostro amico peloso? Per decidere la quantità degli snack da dare a Fido, è importante prendere in considerazione la grandezza del cane e l’attività fisica di quest’ultimo.

Infatti per un cane di taglia mini o piccolo possiamo dare uno snack 2-3 volte al giorno, ma di una grandezza piccolissima.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Mentre ad un cane di una taglia media o grande, possiamo dare una quantità leggermente maggiore. Tuttavia dobbiamo considerare sia il peso del nostro amico a quattro zampe sia l’attività fisica svolta da quest’ultimo.

Inoltre gli esperti consigliano di spezzettare quelle piccole quantità di snack in piccole porzioni in modo tale da somministrare più volte lo snack al cane ma dandogli sempre la quantità che Fido deve avere.