Adornano le nostre case e donano un’aria festosa a tutte le stanze, ma purtroppo possono essere molto dannose per Fido: quali sono le piante di Natale tossiche per il cane.

Chi non ama rendere la casa più accogliente e festosa in prossimità delle feste di Natale? Purtroppo però ciò che può sembrare innocuo e bellissimo per noi può essere, al contrario, molto dannoso per i nostri amici animali: ecco dunque quali sono le piante di Natale tossiche per il cane. Vi sono infatti alcuni tipi che è assolutamente necessario tenere fuori dalla portata della sua zampa per vari motivi: scopriamoli tutti.

Pericoli di Natale per Fido: quando la festa può essere a rischio

E’ di sicuro uno dei periodi dell’anno più amati dalla maggior parte delle persone, anche per i suoi preparativi che rendono l’attesa ancora più coinvolgente, eppure vi sono alcuni elementi che possono trasformare la nostra festa di Natale in un’occasione da dimenticare per il padrone ma soprattutto per Fido.

Infatti ci sono alcuni oggetti tradizionali nelle nostre case, che possono attirare l’attenzione del nostro amico a quattro zampe ed essere dannose per la sua salute. Ecco a cosa dobbiamo fare attenzione:

albero di Natale,

dolci e cioccolato,

candele,

profumi per ambienti.

Non è l’abete in sé a costituire il problema, anche perché ve ne sono in commercio di artificiali, quanto gli elementi che lo addobbano: le palline di vetro o plastica sottile, rompendosi, possono diventare un’arma tagliente per il nostro cane (sia per le zampe sia per il muso), ma anche le luci che lo illuminano potrebbero dargli una scossa elettrica.

Tra i dolci e le leccornie natalizie vi è sicuramente tanto zucchero e cioccolato, un alimento assolutamente da evitare nella dieta di Fido: se infatti ci accorgiamo che il cane ha mangiato cioccolato i rischi sono sicuramente alti per la presenza di teobromina. E anche se la loro luce illumina le stanze e il profumo si diffonde negli ambienti casalinghi sarebbe meglio evitare sia le candele sia gli oli essenziali o profumi per la casa.

Le piante di Natale tossiche per il cane: quali sono?

Le più belle sono probabilmente anche le più pericolose per la sua salute, così come indicano gli esperti e i medici che ogni anno purtroppo si ritrovano a fronteggiare intossicazioni e danni delle piante tossiche per il cane. Ma quali sono quelle con le quali dovrà evitare ogni contatto? Partiamo proprio dall’abete: sebbene ve ne siano in commercio molti artificiali che sembrano veri, alcuni continuano a preferire quello fresco.

Oltre agli oli che contiene la pianta in sé, anche gli aghi che tendono a cadere possono finire nello stomaco del cane se ingeriti e creare una ostruzione intestinale ( in molti sostengono infatti che l’albero di Natale è un pericolo mortale sia per cane sia per gatto). Altrettanto bella e diffusa quanto pericolosa è la Stella di Natale, che attira proprio per i suoi colori vivaci, ma le cui foglie sono altamente tossiche per Fido.

Altra pianta natalizia simbolica è il vischio che, sebbene posto sotto l’arco della porta e dunque ben poco raggiungibile dagli animali che non riescono a saltare a quell’altezza, contiene sostanze tossiche quali la viscumina e la tossialbumina. Esse causano problemi di pressione, di respirazione, crisi epilettiche e talvolta anche la morte nel cane che le ingerisce.

Anche l’Amaryllis, diffusa nelle case nella tipica versione di colore rosso, può creare non pochi fastidi all’apparato digerente dei nostri animali, che quindi dovranno starne alla larga.

Le piante di Natale tossiche per il cane: la soluzione è non averle in casa?

La risposta sembra scontata, ma se proprio non vogliamo rinunciare a queste belle piante colorate che rendono la nostra casa più speciale in attesa del Natale, possiamo preferire la versione artificiale oppure essere certi che non potranno mai finire sotto le zampe di Fido. Una soluzione alternativa, magari poco natalizia, è quella di preferire sempre le piante non tossiche per il cane e che possono stare in casa, magari addobbandole con palline di velcro.

Qualora ci accorgessimo che ne ha ingerito qualche foglia, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto bisogna monitorare eventuali segnali di avvelenamento nel cane e chiamare il nostro veterinario di fiducia, oppure portarlo al pronto soccorso veterinario più vicino, dove probabilmente gli somministreranno del carbone attivo.