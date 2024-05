Quando finirà la 18esima edizione L’Isola dei Famosi

La decima puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda lo scorso mercoledì ha fatto il 12% di share pari a 1.687.000 telespettatori: numeri mai così bassi in 18 anni di messa in onda.

La 18esima edizione, la prima condotta da Vladimir Luxuria, ha perso in dieci puntate un milione di telespettatori e l’8% di share. Un disastro? Un disastro. Ma non tale da costringerli a una chiusura anticipata, a quanto pare. Come riportato da Gabriele Parpiglia via Twitter, la finale è prevista per il prossimo 9 giugno.

#Isola finale domenica 9 giugno . Ufficiale. — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) May 24, 2024

L’Isola dei Famosi 18 | Ascolti

1^ puntata: 2.602.000 telespettatori, pari al 19,98% di share

2^ puntata: 2.432.000 telespettatori, pari al 17,8% di share

3^ puntata: 2.376.000 telespettatori, pari al 17,4% di share

4^ puntata: 2.343.000 telespettatori, pari al 17,3% di share

5^ puntata: 2.105.000 telespettatori, pari al 16,2% di share

6^ puntata: 2.230.000 telespettatori, pari al 16,9% di share

7^ puntata: 2.040.000 telespettatori, pari al 15,8% di share

8^ puntata: 2.114.000 telespettatori, pari al 16,6% di share

9^ puntata: 1.972.000 telespettatori, pari al 16,2% di share

10^ puntata: 1.678.000 telespettatori, pari al 12% di share

Considerando il doppio appuntamento settimanale di mercoledì e di domenica all’appello mancherebbero quindi cinque (!) puntate. Gli ascolti riusciranno a risalire in queste due settimane? La risposta la conosciamo tutti. Nel dubbio, in Honduras sono rimasti undici naufraghi, tre dei quali entrati pochi giorni fa.

Naufraghi in Honduras

Alvina Vereconi Scortecci

Aras Senol

Artur Dainese

Dario Cassini

Edoardo Franco

Edoardo Stoppa

Karina Sapsai

Khady Gueye

Linda Morselli

Matilde Brandi

Samuel Peron