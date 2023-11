quali sono i motivi del comportamento

Perché il gatto è abitudinario? Vediamo, quanto influisce la routine e l’ambiente familiare sulla vita del felino domestico.

Una delle caratteristiche più distintive di questo animale è la forte inclinazione verso l’abitudine e la routine.

Se avete notato che il gatto sembra seguire uno schema fisso, sa esattamente quando è l’ora del pasto, si comporta in modo prevedibile, non siete gli unici.

Ma quali sono esattamente i motivi che guidano questo comportamento? Perché il gatto è abitudinario?

Perché il gatto è abitudinario?

Il gatto domestico ha abitudini e preferenze radicate, dovute alle sue origini selvatiche, al fatto che è un cacciatore solitario e al suo ingegno.

Questo significa che ha orari fissi per mangiare, rituali di pulizie e luoghi preferiti. Tale comportamento si è sviluppato nel corso dell’evoluzione, poiché i gatti selvatici dovevano seguire una routine per cacciare con successo e risparmiare energia.

Inoltre, il gatto è territoriale e ama controllare il suo ambiente, anche se la sua intelligenza lo spinge anche ad imparare ad adattarsi.

Istinto di sopravvivenza

L’abitudine a seguire routine consolidate e a stabilizzarsi in luoghi familiari permette al gatto di avere un vantaggio sugli altri animali (considerate sue prede) per poterli catturare più facilmente e sopravvivere in un ambiente ostile.

Questo comportamento, è stato trasmesso ai gatti moderni, attraverso generazioni di adattamenti evolutivi.

Anche se i gatti domestici, oggi non devono più lottare per la sopravvivenza come i loro antenati, l’istinto di familiarità e prevedibilità persiste, influenzando il comportamento e le abitudini quotidiane.

Sicurezza e comfort

In un ambiente familiare prevedibile il gatto riesce a familiarizzare con gli spazi circostanti.

Ciò lo aiuta a ridurre lo stress e l’ansia che possono derivare da situazioni impreviste o ambienti sconosciuti.

Inoltre, il gatto riesce ad esprimere il suo comportamento naturale senza sentirsi minacciato o in pericolo.

Questa sensazione di sicurezza contribuisce al suo equilibrio emotivo e comportamentale favorendo uno stato di benessere generale.

La familiarità dell’ambiente, offre al gatto anche una sensazione di controllo, consentendogli di adattarsi di conseguenza.

Ciò lo aiuta a ridurre la tensione che potrebbe derivare dai cambiamenti improvvisi o le incertezze.

Quando il gatto, sa cosa aspettarsi dall’ambiente che lo circonda, si sente più in grado di gestire le situazioni permettendogli di mantenere una certa tranquillità.

Sensibilità ai cambiamenti

L’introduzione di un nuovo membro nella famiglia, le modifiche dell’ambiente domestico o anche i cambiamenti nella routine quotidiana, possono essere fonte di stress per il gatto.

In questi casi, il gatto può manifestare comportamenti come nascondersi o ritirarsi in luoghi familiari e più confortevoli.

Perciò, è importante offrire al gatto, un ambiente protetto e confortevole dove possa sentirsi al sicuro e adattarsi gradualmente alle nuove situazioni per tornare a sentirsi a suo agio.

Comunicazione

Il gatto è maestro nella comunicazione non verbale e questa sua abilità è fondamentale per la relazione con il suo proprietario. Le abitudini della routine quotidiana aiutano a facilitare questa comunicazione.

Un esempio di comunicazione e il momento del pasto, il gatto essendo un animale abitudinario sa quando è l’ora di mangiare, grazie alla regolarità con cui il pasto gli viene servito.

Quando l’animale sente l’odore del cibo inizia a manifestare segnali di fame, come miagolio, sfregamenti o inseguimenti.

Questi segnali sono chiari e irregolari e aiutano il proprietario a capire le esigenze dell’animale e a soddisfarle.

Territorialità

Il gatto è un animale territoriale e la difesa del suo territorio è una parte importante del suo comportamento.

La sua routine quotidiana include attività come il controllo dell’ambiente e la marcatura del territorio che gli consentono di stabilire e proteggere l’aria che considera propria.

Il controllo dell’ambiente consiste nell’esplorazione regolare dei confini del territorio permettendo all’animale di monitorare eventuali cambiamenti o intrusioni. Questo comportamento aiuta il gatto a sentirsi sicuro.

La marcatura del territorio invece è un modo per comunicare con altri gatti e altri animali utilizzando feromoni o segnali visivi che indicano la proprietà del territorio e i confini.

Mantenendo una routine regolare, il gatto crea un senso di sicurezza e controllo nel suo territorio e ciò permette al felino di sentirsi al sicuro.