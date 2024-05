la ricetta del dessert delizioso e scenografico

Il rotolo con gelatina di fragole è un dessert delizioso e scenografico ideale da servire a fine pasto per stupire i tuoi ospiti. Si tratta di una variante del classico rotolo alle fragole, reso ancora più goloso da uno strato di gelatina alle fragole che ricopre il rotolo.

Per realizzarlo abbiamo preparato prima la gelatina con le fragole tagliate a fette che saranno ricoperte con gelatina sciolta nel tè caldo alle fragole, il tutto dovrà poi riposare in frigo. Abbiamo poi preparato la base di pan di Spagna con tuorli, zucchero, albumi montati a neve, farina, latte e burro fuso, che sarà farcita con la crema a base di panna e mascarpone e arrotolata: anche il rotolo dovrà riposare in frigo per almeno mezz’ora, prima di essere avvolto nella gelatina alle fragole, pronto da tagliare a fette e servire. Ecco come prepararlo.

Sono tanti i dolci con le fragole che puoi realizzare, idee semplici e squisite per ogni occasione.

ingredienti Per la gelatina Fragole fresche tagliate a fettine sottili Per la crema Mascarpone a temperatura ambiente

Come preparare il rotolo con gelatina di fragole





Posiziona le fette di fragola fresca nello stampo quadrato (22×22 cm). Sciogli la gelatina in 60 ml di acqua e mescola con il tè alla fragola. Versa il tutto nello stampo (1) e lascia rapprendere.





Per preparare il pan di Spagna: in una ciotola capiente sbatti i tuorli con lo zucchero .





In un’altra ciotola monta gli albumi a neve aggiungendo gradualmente 40 gr di zucchero .





Unisci qualche cucchiaio di albumi al composto di tuorli e amalgama la farina setacciata , il latte e il burro fuso.





Aggiungi gli albumi restanti fino a rendere il composto ancora più cremoso .





Versa l’impasto nello stampo quadrato e distribuiscilo per bene (6). Inforna a 160 °C per 15 minuti, poi aumenta a 170 °C per altri 15 minuti.





Per preparare la crema: mescola il mascarpone con il latte condensato e 10 gr di zucchero. Aggiungi la panna e montala con la frusta elettrica (7).





Versa la crema sul pan di Spagna e disponi le fragole intere su un lato .





Arrotola il tutto con cura e lascia in frigo per almeno 30 minuti.





Bagna il rotolo con un po’ d’acqua e avvolgilo nella gelatina . Fai riposare per 30 minuti.





Il rotolo con gelatina alle fragole è pronto per essere servito .

Conservazione

Puoi conservare il rotolo con gelatina di fragole in frigorifero per 2-3 giorni ben coperto.