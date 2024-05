Momenti di tensione per Angelina all’Eurovision: rivelazioni della tv inglese

Quello appena concluso verrà ricordato come uno degli Eurovision Song Contest più controversi e complicati degli ultimi anni. Tra manifestazioni contro Israele, proteste di ogni tipo, una squalifica e minacce di ritiri, non è mancato proprio nulla. A distanza di qualche giorno dalla fine dell’evento la tv inglese ha svelato dei retroscena che riguardano anche Angelina Mango. Il sito Blog Tv Italiana ha scritto: “Finito l’Eurovision Song Contest 2024, stanno saltando fuori tutti gli altarini. Secondo BBC News, Angelina Mango ha vissuto momenti di tensione per l’orribile atmosfera che si respirava nei backstage“.

Momenti di tensione nel backstage dell’Eurovision Song Contest 2024, le rivelazioni della BBC.

“Lunedì l’EBU ha rilasciato un’altra dichiarazione, rispondendo alle tante polemiche durante lo svolgimento della competizione. Gli organizzatori si sono detti “dispiaciuti” che alcune delegazioni “non abbiano rispettato lo spirito dell’evento e le regole” in Svezia. – ha fatto sapere BBC News – L’italiana Angelina Mango e l’irlandese Bambie Thug erano tra le concorrenti che si sono lamentate dell’atmosfera “orribile” e dei momenti di tensione nel backstage. L’EBU ha detto che esaminerà gli eventi a Malmö, in Svezia, aggiungendo che i singoli casi saranno discussi in un secondo momento. Anche l’emittente nazionale portoghese RTP si è lamentata con l’EBU dopo che c’è stato un ritardo nel pubblicare la sua performance su YouTube dopo la finale. L’EBU ha risposto che il ritardo era dovuto alla loro concorrente, Iolanda, che aveva dipinto sulle sue unghie disegni ispirati alla kefiah – le tradizionali sciarpe palestinesi usate per mostrare sostegno al paese. Questa è stata la spiegazione che hanno dato”.

Nonostante il clima non fosse dei migliori, dobbiamo ammettere che Angelina ci ha regalato delle performance pazzesche sul palco dell’Eurovision Song Contest di Malmo. Evidentemente la cantante de La Noia è riuscita a mettere da parte l’ansia e lo stress per quello che stava accadendo dietro le quinte.