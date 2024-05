Kumo e Martina sono una coppia, ma lui dentro Amici ha avuto un altro flirt segreto?

Tiziano Coiro (in arte Kumo) e Martina Giovannini (per tutti semplicemente Martina) sono ufficialmente una coppia, ma la situazione sentimentale del ballerino non è mai stata granché chiara.

Quando è entrato nella scuola era felicemente fidanzato con la collega Alessia Erba, ma poco dopo i due si sono lasciati e lei su Instagram ha condiviso una storia con scritto: “Fuori moda, fuori forma e ho le corna dure“.



Lui in quel momento era molto vicino alla professionista Giulia Stabile, anche se i due non hanno mai confermato il firt e Kumo, una volta uscito, ha rivelato a Silvia Toffanin di essersi lasciato per problemi di coppia. “Sono entrato da fidanzato e mi sono lasciato per problemi di coppia”.

Kumo e Martina, l’amicizia nata ad Amici

Poco dopo nella scuola è entrata Martina e con Kumo ha stretto una bellissima amicizia. Una volta uscito, il ballerino – fra le pagine di Coming Soon – ha così parlato di lei:

“Martina e Holden hanno avuto due ruoli diversi. Martina era la persona che c’era sempre durante i miei sfoghi, Holden invece era quell’amico con cui rilassarsi e chiacchierare. Lui mi faceva distrarre, mi faceva ridere tanto. Sono stati fondamentali, una boccata d’aria per me. Ho instaurato dei bellissimi rapporti di amicizia anche con alcuni ragazzi usciti prima del Serale. Chiara per me è come una sorellina, Simone era il mio vicino di letto, noi eravamo come cane e gatto in casetta. Abbiamo due caratteri molti simili, ci scontravamo spesso ma ci vogliamo davvero bene”.

Ora che anche lei è stata eliminata e si sono potuti incontrare al di fuori delle telecamere l’amore è esploso.