Prende il suo cane per una zampa e lo lancia in aria, spettacolo orribile ripreso dalle telecamere

Un atto di violenza efferata e gratuita è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, salvati 3 cani dalla polizia

Alcune storie non hanno motivo apparente di essere avvenute e questa arrivata direttamente da Huston sembra essere una di queste. Il protagonista in negativo della vicenda in questione è un uomo ripreso dalle telecamere mentre compie atti gravissimi nei confronti di un bulldog inglese, atti ingiustificati ed ingiustificabili per il quale l’uomo dovrà pagare. Dopo l’intervento della polizia, infatti, 3 cani sono stati sequestrati ma quel che è venuto alla luce è ancor più sconvolgente.

Huston, arrestato grazie alle telecamere di sorveglianza, incredibile ciò che hanno ripreso.

Una telecamera davanti l’abitazione ha fatto la differenza in questo caso ed ha permesso di arrivare all’arresto di un uomo che si è macchiato di atti di violenza inaudita nei confronti di un animale. Il video registrato e poi diffuso mostra un tenero bulldog inglese che passeggia su un viale con un uomo al suo fianco quando questo, improvvisamente, decide di prenderlo a calci.

L’animale sparisce per un attimo dal radar della telecamera ma, dopo pochi secondi, torna indietro e sotto l’occhio della camera ciò che succede è ancora più sconvolgente. Come si può vedere dal video l’uomo improvvisamente afferra l’animale per una zampa posteriore per sollevarlo in aria e lanciarlo in un’aiuola, una scena di crudeltà unica che ha scosso il proprietario dell’appartamento portandolo a sporgere denuncia.

Dopo l’esposto l’agente Alan Rosen, in servizi alla stazione di polizia della contea di Harris, non ci ha pensato due volte su ed ha preso a cuore la situazione spingendo affinché il reato non restasse impunito. “non capisco come qualcuno possa fare una cosa del genere, siamo davanti ad un grave caso di abuso“, queste le parole dell’agente che e poi arrivato all’arresto dell’uomo a seguito delle indagini.

Dopo la visita nell’appartamento dell’aguzzino le sorprese non sono però terminate, oltre al cane ripreso dal video, infatti, in casa sono stati ritrovati altri due bulldog inglesi rinchiusi in gabbie anguste e ricoperti di escrementi. Tutti e tre gli animali sono stati sequestrati e portati in un rifugio vicino anche se l’uomo non ne ha rivendicato la proprietà, asserendo come questi fossero dei cani appartenenti ad un suo amico.

Un atto di crudeltà che costerà comunque caro al malfattore che potrebbe essere sanzionato con una multa fino a 10.000 dollari e dover scontare fino a 2 anni di carcere. Adesso gli animali verranno comunque trattenuti nell’SPCA di Huston fino alla fine del indagini atte a determinare la reale proprietà di questi ultimi e se ci siano le condizioni per restituirli al legittimo proprietario o per procedere ad un riaffido.

In attesa dell’udienza non possiamo che essere soddisfatti di come tale ingiustizia sia stata portata alla luce, una testimonianza di quanto sia importante l’impegno civile di ognuno di noi nel denunciare qualsiasi atto di abuso di cui veniamo a conoscenza.