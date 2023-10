Il cane perde di vista la sua padrona per un momento, quando non la vede più si fa prendere dal panico, poi il lieto fine.

Avere un cane è essere un po’ più felici secondo chi li ama alla follia. Vivere con lui ci fa essere un po’ più attivi, ci fa sentire più responsabili e ci fa pensare al benessere di un’altra creatura oltre che al nostro. Ci possono essere dei problemi e dei fastidi, ma gli animali sanno dare molta compagnia, lealtà e sanno essere davvero buffi e simpatici a volte. Vediamo, ad esempio, la reazione di questo cane quando esce per fare una passeggiata, ma all’improvviso la perde di vista: non vede più la sua mamma umana e questo lo getta nel panico. Cosa fa e come reagisce quando la ritrova? Perché sì, questa è ovviamente una storia a lieto fine.

Il cane non vede più la sua padrona: il panico e poi il lieto fine

Il profilo @chanelandmary ha pubblicato su TikTok un video di pochi secondi in cui si vede la persona filmare un momento preciso. Si trova al parco e ha portato il suo cane a passeggiare, a correre e a giocare, ma è successo un piccolo inconveniente che ha gettato il cane nel panico.

Ci sono tante persone che camminano, che parlano o che corrono nel parco e per un attimo, questo bellissimo Golden Retriever, ha perso di vista la sua mamma umana. Dalle immagini si vede lui raggiungere il vialetto mentre prima si trovava nell’erba.

Probabilmente, è stato incuriosito da un animale, da un rumore, è andato a correre o a giocare. Sappiamo bene che le passeggiate e le gite all’aperto servono al cane per ricevere stimoli continui e tenerlo in salute sia a livello fisico che mentale.

Tornando sul vialetto, però, ha un’espressione smarrita e gira continuamente la testa a destra e a sinistra alla ricerca della sua padrona. Non la vede più e questo gli dà molta preoccupazione, ansia e paura. Cammina lentamente, abbassa le orecchie, guarda davanti, poi dietro, poi controlla ogni angolo disponibile.

Si mette a scrutare meglio che può anche tutte le persone che gli passano vicine alla ricerca di qualche odore familiare e di qualche indizio, ma nulla. Poi, in un attimo ecco che si gira nella direzione giusta.

Probabilmente la sua “padrona”, meglio dire mamma umana, lo ha chiamato e lui l’ha sentita subito. La sua espressione si è fatta più concentrata e anche più distesa.

@chanelandmary Golden retrievers are so loyal 🥹 #goldenretriever #ceiling #dogsoftiktok

In un attimo, quando ha capito che era la sua pet mate e che l’aveva finalmente trovata, si è lanciato in una corsa sfrenata piena di gioia. Il video si interrompe proprio in questo punto. Probabilmente, il cane si è buttato sulla persona che non ha più potuto riprendere la scena con il suo smartphone.

Tutto è bene quel che finisce bene. Dopo un iniziale momento di panico e una breve ricerca, il cane ha ritrovato la sua padrona e sicuramente si è rilassato pronto a non perderla più di vista.