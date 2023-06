Donnamaria preso in giro per la sua esibizione: il commento di Edoardo

Poche settimane dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Edoardo Donnamaria ha rilasciato un singolo, Il Cielo Stanotte. L’ex gieffino non si è limitato a pubblicare il pezzo sulle piattaforme di streaming, ma ha anche deciso di esibirsi live con la sua canzone. Edoardo ha cantato Il Cielo Stanotte per due serate agli eventi di RTL 102.5 al Pizza Village di Napoli. I fan dei Donnalisi hanno riempito il loro beniamino di complimenti, la reazione degli altri sui social è stata un po’ diversa.

Su Twitter Donnamaria è stato sommerso di critiche, alcune divertenti e leggere, altri più pesanti: “Ma questo è stonato come una campana, zero presenza scenica, il pubblico che dorme tranne, quelle dieci che lo idolatrano, io sto male”. “Ma adesso cantano proprio tutti io non so se è uno scherzo”. “Sono in imbarazzo per lui, svogliato, stonato, ma poi che l’ha vestito?”. “Dopo aver visto questa roba posso dire che questo paese ha toccato il fondo“.

PRONTO, PARLO CON LA POLIZIA DEI CANTANTI? pic.twitter.com/jCq0CT8szr — Fran Altomare (@FranAltomare) June 23, 2023

Comunque per me il problema non è neanche che sia stonato come una campana perché evidentemente a qualcuno piace sentirlo anche così ma è proprio la mancanza di presenza scenica sembra che gli abbiano puntato una pistola in testapic.twitter.com/iZryiqeNIw — Elle percentuali✨ (@supremanes) June 23, 2023

oye por favor canto yo con más entusiasmo en el karaoke https://t.co/2OjFWxAGke — Bel✨ (@belmotomami) June 21, 2023

Donnamaria e il commento su Twitter.

Edoardo ha nominato la polemica da cui è stato travolto, ma ha voluto concentrarsi sull’affetto delle fan: “A prescindere dalle polemiche, voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti i Donnalisi, in particolare per il supporto della prima sera, vedervi li con me uniti con tutti quei cartelloni è stata un’emozione che non dimenticherò mai..comunque vada“.

Adesso che anche Edoardo è avviato alla carriera di cantante, mi auguro che voglia regalarci un bel duetto con Antonella sulle note della delicatissima hit Din Din Dan. Beyoncé e Jay Z beccateve sti spicci e fate largo ai Donnalisi!