Le cose che i gatti amano dei loro umani: come legare con Micio

I felini sono testardi e indipendenti, ma anche affettuosi, soprattutto se ti comporti in un determinato modo. Ecco quali sono le cose che i gatti amano dei loro umani.

I nostri amici a quattro zampe sono da sempre considerati animali indipendenti e asociali. Ma chi condivide la propria vita con un Micio sa benissimo quanto queste due affermazioni possano essere false. Infatti anche i felini, proprio come i cani, possono amare ed essere amati dall’uomo.

Possono persino creare un legame forte con il proprio umano. Se anche tu desideri creare un rapporto con il tuo Micio dovresti sapere quali sono le cose che i gatti amano di più dei loro umani. Scopriamoli nel seguente articolo.

Le cose che i gatti amano dei loro umani

I felini sono animali indipendenti e cocciuti, ma proprio come i cani possono amare il proprio umano. Presentano un carattere decisivo e per questo hanno ben chiaro ciò che amano e ciò che non sopportano. Dal momento che è impossibile far cambiare idea ad un gatto, per creare un legame con lui bisogna conoscerlo a fondo, quindi sapere ciò che davvero desidera Micio.

Tra le cose che ama il nostro amico a quattro zampe, ci sono anche alcune abitudini che il proprio umano presenta nei suoi confronti. Se anche tu vuoi entrare nelle grazie del tuo gatto, ecco le cose che dovresti fare per farti amare dalla tua palla di pelo.

Donagli un ambiente confortevole

Per creare un legame con il proprio amico a quattro zampe è molto importante fornire a quest’ultimo un ambiente confortevole. Per fare ciò è necessario che il gatto abbia a disposizione un posto dove poter dormire senza problemi, dove nascondersi in caso di presenza di estranei in casa e tutto l’occorrente che serve per la sua salute mentale e fisica come giocattoli e tiragraffi.

Rispetta il suo ambiente

I felini sono da sempre considerati animali individualisti, ossia possono restare da soli anche per molto tempo. Tuttavia se vuoi creare un legame con Micio, ti consigliamo di non interagire con lui quando lo desideri, ma aspettare che sia lui ad avvicinarsi a te. Quindi rispetta il suo spazio e aspetta che sia la tua palla di pelo ad avvicinarsi per avere le coccole o per interagire con te.

Mantieni pulito il suo spazio

I gatti sono animali molto puliti, per questo motivo trascorrono la maggior parte del loro tempo a leccarsi per potersi lavare. Se vuoi andare d’accordo con il tuo amico peloso e desideri essere amato da lui, basta semplicemente avere le seguenti abitudini:

Gioca con il Micio

Per rafforzare il proprio legame con il Micio è molto importante stimolare quest’ultimo mentalmente e fisicamente. Per fare ciò è necessario giocare con la propria palla di pelo almeno 30 minuti al giorno, come suggeriscono gli esperti.

Offrigli una buona alimentazione

Potrebbe sembrare strano, eppure uno dei comportamenti che i gatti amano dei propri umani è il prendersi cura di loro, soprattutto quando si tratta di cibo. Dal momento che l’alimentazione è molto importante per la sopravvivenza e la salute dei nostri amici pelosi è necessario fare attenzione a ciò che offriamo alla palla di pelo.

Per questo è necessario controllare sempre l’etichetta del cibo del Micio e fare attenzione agli ingredienti che vengono elencati per primi, come salmone e pollo. Ciò perché il primo ingrediente è quello che è contenuto in maggiore quantità nell’alimento che abbiamo acquistato per il nostro amico a quattro zampe.