perché e cosa bisogna fare quando accade

Il coniglio starnutisce: quali sono le ragioni e soprattutto come dobbiamo comportarci quando ciò accade. Scopriamolo insieme.

Sebbene i conigli siano animali facilmente gestibili rispetto ai cani e ai gatti, sono comunque animali delicati che possono ammalarsi facilmente. Per questo motivo è importante fare attenzione ai sintomi che può presentare la piccola palla di pelo.

Anche se siamo abituati a sentire la tosse e gli starnuti degli esseri umani, dei cani e dei gatti, pochi sanno che anche i nostri piccoli mammiferi possono starnutire. Vediamo insieme nel seguente articolo perché il coniglio starnutisce e quando è motivo di preoccupazione.

Perché il coniglio starnutisce?

Il coniglio è uno degli animali domestici più presenti nelle case, dopo i cani e i gatti, soprattutto nelle famiglie che hanno bambini. In quanto si pensa da sempre che questi piccoli mammiferi siano facilmente gestibili. Tuttavia i conigli sono anche animali molto delicati e inclini a determinati condizioni di salute.

Per questo motivo è necessario fare attenzione a qualsiasi sintomo che possa presentare il piccolo animale, per comprendere se sta bene oppure no. Uno dei sintomi che possiamo riscontrare nel nostro piccolo amico peloso è lo starnuto. Vediamo qui di seguito quali sono i motivi principali per cui il coniglio potrebbe starnutire.

Polvere e allergie

Uno dei principali motivi per cui il coniglio potrebbe starnutire è per la presenza di polvere nel suo habitat. Infatti alcuni conigli potrebbero essere sensibili tanto da soffrire di allergie.

In questo caso la piccola palla di pelo oltre gli starnuti presenterà anche sintomi come: naso che cola, arrossamento e prurito agli occhi.

È molto importante, per evitare che il coniglio starnutisca a causa della polvere, scegliere con attenzione il materiale che utilizziamo per l’habitat della nostra piccola palla di pelo.

Fumo

Proprio come per i cani e i gatti, anche per i conigli il fumo fa male. Se svapate o fumate nelle vicinanze del piccolo mammifero, molto probabilmente quest’ultimo inizierà a starnutire. Per il bene della sua salute sarebbe opportuno evitare di fumare o svapare quando è presente in casa un coniglio o un qualsiasi altro animale domestico.

Profumi forti

I profumi forti possono irritare il naso delicato dei nostri piccoli mammiferi. Per questo motivo se in casa sono presenti incenso bruciato o profumi forti per l’ambiente, il nostro coniglio potrebbe starnutire. In questo caso la nostra piccola palla di pelo potrebbe presentare anche gli occhi arrossati.

Lettiera sporca

Proprio come i gatti che amano la pulizia, anche i conigli sono animali abbastanza puliti e desiderano che il loro habitat sia pulito. Se non puliamo la lettiera del coniglio, i suoi bisogni potrebbero dare origine, con il tempo, ad uno sgradevole odore di ammoniaca che può far starnutire la nostra piccola palla di pelo,

Per questo è sempre importante pulire la lettiera ed eliminare i bisogni dell’animale ogni giorno ed effettuare un cambio della lettiera settimanalmente.

Infezione respiratoria

Per ultimo, ma non per importanza, il coniglio può starnutire anche a causa di un’infezione batterica chiamata Pasteurella. In questo caso la nostra piccola palla di pelo oltre a starnutire potrebbe presentare anche i seguenti sintomi:

Muco intorno agli occhi

Respiro forte

Respiro sibilante

Rinorrea

Nel caso in cui il coniglio presenti tale sintomi è necessario contattare il proprio veterinario.