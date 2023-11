Anche il tuo cane sente freddo, per risolvere questo disagio e farlo vivere bene esistono 5 soluzioni da intraprendere

L’inverno può mettere a dura prova la salute del tuo cane, se vive all’aperto dovresti fare molta attenzione ad aiutarlo in questo modo

Nonostante il 2023 sia stato un anno benevolo dal punto di vista delle temperature, mantenutesi alte fino a pochi giorni fa, adesso l’inverno sta iniziando a mostrare la sua vera faccia ed i primi freddi possono colpire non solo noi ma anche i nostri animali domestici. Per gli il animali che vivono all’aperto ed in cattività è impossibile provvedere da soli a prepararsi ad affrontare l’inverno, anche se l’evoluzione è comunque dalla loro e generalmente fornisce un manto invernale più adatto a mantenere il calore.

Per non mettere il nostro cane in condizioni di sofferenza però esistono alcune procedure che funzionano benissimo e che tutti noi dovremmo mettere in pratica. Curare questo aspetto, anche nei cani con pelo lungo, ma soprattutto per quelli a pelo corto, è fondamentale così come dar loro qualsiasi altra cura primaria, le conseguenze potrebbero altrimenti essere anche molto gravi.

Prenditi cura del tuo cane, contro il freddo hai 5 mosse vincenti da fare

L’abbassamento delle temperature non mette alla prova solo il nostro organismo, ma anche quello dei nostri amici pelosi lo è messo in egual maniera. Non tutti i cani, infatti, sono provvisti dei mezzi naturali per sopperire alla rigidità dell’inverno e, anche per i cani che fossero naturalmente provvisti del giusto pelo, un po’ di calore accogliente non farà mai male e servirà a garantire uno stato di salute migliore al tuo cane.

Le soluzioni da adoperare non sono però solo fisiche, prima dell’inverno e durante questa stagione dovremmo modificare anche alcune abitudini del nostro cane per far sì che questo non soffra. Una delle prime cose da rivisitare è la dieta, anche i nostri cani si raffreddano ed il loro sistema naturale per proteggersi è quello di mettere su del grasso. Il grasso è utile a far mantenere la temperatura interna del corpo ma questo viene anche utilizzato per sopperire al maggiore consumo di energie che avviene per scaldarsi. La dieta invernale dovrebbe dunque essere più ricca di grassi in modo che il nostro animale non vada in deficit calorico, bruciare più calorie di quelle ingerite, infatti, porterà ad un suo dimagrimento ed a sentire sempre più freddo.

Anche gli sbalzi di temperatura sono da evitare, con neve o pioggia un cane che vive all’aperto potrebbe spesso bagnarsi ma asciugarlo con il phon sarebbe sbagliato. Per il suo bene è invece molto meglio utilizzare un asciugamano per frizionare il pelo e togliere l’acqua in eccesso. In caso di passeggiate in viali innevati, invece proteggere le loro zampe dal gelo ed evitare che i nostri cani mangino la neve è importantissimo, una leccata può andar bene ma un abbuffata potrebbe creare gravi problemi all’intestino, soprattutto nei cani anziani.

Ovviamente il cane ha bisogno di avere un giusto riparo in cui andare a mettersi nei momenti di freddo, questo riparo dovrebbe essere soprattutto asciutto e possibilmente ben coibentato. L’ideale sarebbe che la cuccia fosse rialzata da terra, che vi sia una coperta calda ed asciutta al suo interno e che non sia esposta a correnti d’aria, questo può bastare per rendere il riposo notturno del tuo cane davvero gradevole.

Infine, per i cani che soffrono di più il freddo avendo il pelo raso e sopratutto poco sotto pelo, anche munirsi di abbigliamento invernale non è una brutta idea. Un cappottino per le passeggiate invernali non è un’idea poi così brutta, anche se l’abbigliamento dovrebbe essere minimale e non creare troppo ingombro e fastidio. Osservando queste semplici regole farete quanto basta per garantire al vostro cane un inverno sereno ed un buono stato di salute, un fattore essenziale per fare in modo che possa vivere una vita lunga e confortevole.