Meglio in aereo o in traghetto?

Gli esperti di turismo di Omio, la piattaforma di prenotazione per treni, autobus, voli e traghetti, hanno valutato 50 rotte di traghetti tra le più richieste in Europa, tra cui 17 rotte da e per l’Italia. Per l’analisi sono stati presi in considerazione fattori come il comfort, la qualità del servizio e l’intrattenimento a bordo per identificare quali sono le migliori tratte in Europa, evidenziando quali rotte in traghetto sono più convenienti rispetto all’aereo o al treno.

Le principali destinazioni turistiche europee, tra cui le isole di Sicilia, Sardegna, Corsica, Mykonos e Maiorca, sono collegate da traghetti. Gli operatori navali europei danno priorità al comfort e alla convenienza, con alcune navi che assomigliano a piccole navi da crociera e offrono un’ampia gamma di servizi a bordo, come negozi, ristoranti e persino strutture termali. Le cabine private assicurano ai viaggiatori di arrivare a destinazione riposati, soprattutto durante i viaggi notturni.

Viaggiare in traghetto offre un’esperienza fantastica e sicura. I traghetti europei sono rinomati come una delle forme di trasporto pubblico più sicure al mondo. I rigorosi protocolli di sicurezza, le ispezioni quotidiane e gli equipaggi altamente qualificati garantiscono ai passeggeri un viaggio in totale tranquillità.

Il traghetto costa in media il 49% in meno rispetto all’aereo

L’analisi dei prezzi delle tratte in traghetto dimostra che viaggiare in traghetto sia un’ alternativa molto conveniente ai voli. Attraverso un’analisi dei prezzi di 14 rotte selezionate è emerso che in 12 casi su 14, il traghetto si è dimostrato significativamente più economico di un volo, a volte fino all’86%. Il traghetto da Dover a Calais supera il famoso treno Eurostar del 6 percento. In media, la differenza di prezzo tra un volo e un traghetto è stata di ben il 49%, evidenziando un risparmio importante sui viaggi in traghetto.

Vale la pena menzionare la seguente eccezione: Il treno da Napoli a Positano è circa il 22% più economico del traghetto.

Le differenze di prezzo tra le opzioni di traghetto e volo/treno sono state analizzate su 14 rotte selezionate:

Posizione Percorso (percorso comparabile) Differenza di prezzo rispetto al volo/treno Scandinavia Frederikshavn-Gothenburg (Aalborg-Gothenburg) 86% in meno Sardegna Genova-Olbia 78 % più economico Sardegna Livorno-Olbia 78% in meno Baleari Barcellona-Palma de Mallorca 64% in meno Mar Egeo Atene-Mykonos Il 60% in meno Mare d’Irlanda Holyhead-Dublino (Liverpool-Dublino) 57% in meno Mediterraneo Genova-Palermo 54% in meno Mare d’Irlanda Liverpool-Belfast 49% in meno Mare Adriatico Spalato-Dubrovnik 38% in meno Scandinavia Oslo-Copenaghen 13% in meno Mar Baltico Helsinki-Stoccolma 8% più economico Canale britannico Dover-Calais (treno) 6% più economico Mare del Nord Newcastle-upon-Tyne-Amsterdam 9% più costoso Costa Amalfitana Neapel-Positano (treno) 22% più costoso

I percorsi più convenienti e quelli più costosi

Sia il prezzo del biglietto che la distanza percorsa rivelano il costo per chilometro, consentendo di presentare sia i viaggi in traghetto più economici sia quelli più costosi in Europa. Tra le rotte più convenienti ci sono molti collegamenti attraverso il Mar Baltico, come il traghetto per auto tra Kiel, Germania, e Klaipėda, Lituania (1200 km), che costa circa 0,10 euro al chilometro per una famiglia.

Viaggiare da Stoccolma a Turku costa circa 0,14 euro al chilometro. Altri collegamenti che costano meno di 0,30 euro al chilometro sono Copenaghen-Oslo (0,23 €/km), Genova-Palermo (0,26 €/km), Stoccolma-Helsinki (0,26 €/km) e Karlskrona, Svezia-Gdynia, Polonia (0,29 €/km).

I traghetti per passeggeri hanno in genere costi più elevati rispetto ai traghetti per auto, soprattutto perché queste rotte sono spesso, anche se non esclusivamente, utilizzate per gite di piacere. Il collegamento più costoso è stato riscontrato tra Trapani in Sicilia e l’isola di Favignana, con un costo di circa 91 euro (5,94 euro/km) per una famiglia.

La rotta di traghetto per auto più costosa identificata nello studio collega Piombino con Portoferraio, sull’Isola d’Elba. La tariffa parte da 114 euro per una famiglia di quattro persone, con costi aggiuntivi in base al tipo di veicolo.

Le 10 tratte in traghetto migliori d’ Europa

Gli operatori navali hanno investito particolarmente nel comfort, offrendo servizi paragonabili a quelli presenti sulle navi da crociera. I traghetti meglio equipaggiati sono quelli di GNV, in servizio da Genova a Palermo. La traversata del Mediterraneo, della durata di 20 ore, offre una serie di comfort, tra cui cabine private, Wi-Fi gratuito, intrattenimento dal vivo nell’atrio, ristoranti à la carte, un ponte dedicato allo shopping, aree gioco per bambini e persino strutture termali, il tutto incluso nel prezzo del biglietto. Il traghetto italiano può ospitare circa 3mila passeggeri e mille veicoli. In termini di prezzi, esso si colloca al quarto posto tra le rotte di traghetti più convenienti analizzate, con un biglietto per famiglie a soli 0,26 euro al chilometro.

Altre rotte particolarmente convenienti e ben attrezzate collegano Livorno con il porto di Bastia sull’isola di Corsica, Genova con Porto Torres in Sardegna e Genova con Olbia in Sardegna. Questo ha portato alla conclusione che i traghetti italiani sono i più adatti ai passeggeri in tutta Europa.

La classifica completa con tutte le 50 rotte in traghetto prese in analisi può essere consultata qui: www.omio.it/c/le-rotte-dei-traghetti-piu-convenienti

Classifica Posizione Collegamento in traghetto Prezzo a famigliaPrezzo per 4 persone Cabina privatadisponibilità Servizio ristorantedisponibilità Area bambinidisponibilità Negozidisponibilità Intrattenimento dal vivodisponibilità Area spadisponibilità 1 Mediterraneo Genova-Palermo 220 € ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Inclusa 2 Corsica Livorno-Bastia 90 € ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Inclusa 3 Sardegna Genova-Porto Torres 135 € ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Inclusa 4 Sardegna Genova-Olbia 169 € ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Inclusa 5 Italia Livorno-Golfo Aranci 142 € ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Inclusa 6 Corsica Genova-Bastia 112 € ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Inclusa 7 Mare d’Irlanda Belfast-Cairnryan 132 € ✅ ✅ ✅ ✅ ✕ ✅A pagamento 8 Mar Baltico Stoccolma-Turku 47 € ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅A pagamento 9 Scandinavia Oslo-Copenaghen 112 € ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅A pagamento 10 Mar Baltico Stoccolma-Helsinki 118 € ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅A pagament

Itinerari in traghetto da e per l’Italia

ClassificaTop 50 Percorso Tipo Prezzo a famigliaCosto per 4 Prezzoper km Cabine privatedisponibilità Ristorantedisponibilità Shoppingdisponibilità 1 Palermo-Genova Traghetto per auto 220 € 0,26 € ✅ ✅ ✅ 2 Livorno-Bastia Traghetto per auto 90 € 0,45 € ✅ ✅ ✅ 3 Genova-Porto Torres Traghetto per auto 135 € 0,34 € ✅ ✅ ✅ 4 Genova-Olbia Traghetto per auto 169 € 0,43 € ✅ ✅ ✅ 5 Livorno-Golfo Aranci Traghetto per auto 142 € 0,48 € ✅ ✅ ✅ 6 Genova-Bastia Traghetto per auto 112 € 0,56 € ✅ ✅ ✅ 14 Civitavecchia-Olbia Traghetto per auto 119 € 0,54 € ✅ ✅ ✅ 17 Livorno-Olbia Traghetto per auto 142 € 0,47 € ✅ ✅ ✅ 23 Napoli-Palermo Traghetto passeggeri 165 € 0,48 € ✅ ✅ ✅ 34 Piombino-Portoferraio Traghetto per auto 114 € 4,22 € ✕ ✕ ✅ 43 Capri-Amalfi Traghetto passeggeri 268 € 2,36 € ✕ ✕ ✕ 44 Napoli-Amalfi Traghetto passeggeri 78 € 2,71 € ✕ ✕ ✕ 45 Napoli-Capri Traghetto passeggeri 103 € 3,35 € ✕ ✕ ✕ 47 Salerno-Amalfi Traghetto passeggeri 94 € 2,05 € ✕ ✕ ✕ 48 Positano-Capri Traghetto passeggeri 89 € 4,13 € ✕ ✕ ✕ 49 Sorrento-Capri Traghetto passeggeri 35 € 5,69 € ✕ ✕ ✕ 50 Trapani-Favignana Traghetto passeggeri 91 € 5,94 € ✕ ✕ ✕

I risultati completi dell’analisi così come la metodologia di ricerca e le fonti utilizzate possono essere consultate qui: www.omio.it/c/le-rotte-dei-traghetti-piu-convenienti