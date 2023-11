Outing per Will Smith, l’ex assistente: “L’ho beccato con un uomo famoso”

Da anni circolano rumor sulla presunta omosessualità di Will Smith (smentiti anche dalla sua quasi ex moglie Jada Pinkett), ma in questi giorni è addirittura arrivato un outing. L’ex assistente e amico della star di Hollywood Brother Bilal durante un’intervista con Tasha K ha dichiarato di aver beccato l’attore in atteggiamenti inequivocabili insieme al collega Duane Martin.

“Chi mi conosce sa, o anche chi vede i miei social. Io ho lavorato da sempre con tante celebrità. Ero anche molto amico di Will. Ero con lui prima che arrivasse Jade e lei era la donna che tutti volevano.

Ma c’erano anche problemi di natura fisica diciamo. Se una donna è abituata a qualcosa di un certo tipo, tu non puoi darle una cosa molto minore. Puoi comprarle 80 auto e jet privati, ma non basta, ma questo non era certo l’unico problema all’interno di questa coppia.

Io sono stato al suo fianco per decenni e posso dirti cosa succede all’interno. Tutti gli altri sono solo fare speculazioni e dire mezze verità. E una volta l’ho beccato in una situazione particolare.

Ricordo benissimo la scena. Ho aperto la porta del camerino di Duane, che recitava in Willy-Il principe di Bel Air ed è allora che l’ho visto con Will. Erano su un divano, io mi sono in battuto in questa situazione per caso. La reazioen di Will? Un cervo alla luce dei fari.

Intanto i portavoce di Will Smith hanno smentito la storia di Bilal. Addirittura pare che Will abbia intenzione di agire per vie legali dopo questo outing fatto dal suo ex assistente: “Nulla di quello che avete sentito corrisponde alla verità. Tutta questa storia è stata completamente inventata. – si legge su TMZ – Smith sta considerando la possibilità di intraprendere un’azione legale nei confronti di questa persona”.