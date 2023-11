Giulia De Lellis: il suo piatto a Celebrity Chef fa impallidire il pollo alla piastra di Elisabetta Canalis

Tv8 dallo scorso ottobre sta trasmettendo a cadenza quotidiana Celebrity Chef, il programma di cucina di Alessandro Borghese giunto alla sua seconda edizione. Fra i protagonisti di una puntata di qualche giorno fa anche Giulia De Lellis che ha proposto un piatto che farebbe impallidire il celebre pollo alla piastra di Elisabetta Canalis.

La puntata incriminata è andata in onda lo scorso 3 ottobre (faccio un mea culpa per il ritardo, ma mi sono imbattuto in questa ricetta solo di recente tramite il profilo TikTok di Banijay Italia) e su Tv8 è stata vista da 462 mila telespettatori pari al 2,6% di share.

Chi conosce Celebrity Chef non ha bisogno di presentazioni, a tutti gli altri basterà sapere che in ogni puntata due vip devono vestire i panni del cuoco e preparare un menù degustazione composto da tre portate che saranno giudicate da Alessandro Borghese, Angela Frenda ed Enrico Bartolini.

Giulia De Lellis, in una delle tre portate, ha preparato un’anguria con perle di cetriolo e feta.

“Un’anguria condita con perle di cetriolo per rinfrescare, il tutto accompagnato con della feta. Per l’anguria ho usato olio sale e pepe, per il cetriolo solo olio e sale, la feta è grassa così l’ho lasciata al naturale”.

“Ho sudato, datemi un po’ d’acqua, è stata dura!“, ha commentato la De Lellis dopo aver tagliato due cubetti di anguria.

Ovviamente i giudici non hanno apprezzato questo non-piatto: “Non si può considerare neanche un’insalata questa” e ancora: “Non c’è niente di un piatto, non è un problema di cucinato o di crudo, è che proprio non c’è“.

La amo.