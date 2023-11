Basciano, la lettera dell’avvocato e lo sfogo: “Tremila euro di mantenimento”

Alessandro Basciano via Instagram ha pubblicato una storia che sembrerebbe essere indirizzata a Sophie Codegoni, nonostante non abbia mai fatto esplicitamente il suo nome. “C’è chi pensa ai nuovi look e a non rientrare la sera a casa dalla propria figlia e c’è chi invece deve pregare invano per poterla vedere” – ha scritto – “Non scordate mai chi siete e da dove venite“.

Successivamente l’ex vippone ha pubblicato una mail privata (da cui ha cancellato il nome del mittente e del destinatario, onde evitare grane) che sembrerebbe essere stata scritta dal suo avvocato indirizzata all’avvocato della controparte. Una email in cui vengono lamentate mancate comunicazioni per gli spostamenti della figlia, problemi di depositi di affitti e richieste di IBAN per il mantenimento. A tal proposito Alessandro Basciano ha così commentato con una nota: “Mi chiedi tre mila euro di mantenimento, almeno fammela vedere no?“. Fra i passaggi dell’email anche la velata accusa che lei “ha un altro uomo”.

Alessandro Basciano aveva parlato delle difficoltà nel vedere Celine Blue anche durante la sua intervista a Verissimo. “Mi hanno mandato una lettera con l’avvocato chiedendomi di non vedere Sophie e la bambina. Se Sophie non mi vuole più, vorrei riuscire a vedere almeno mia figlia“.