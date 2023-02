ospiti e ordine di uscita

Sanremo 2023, il programma della serata finale di questa edizione: il programma e gli ospiti di questa puntata.

Tempo ci celebrazioni e festeggiamenti per la Rai e per gli organizzatori di Sanremo 2023 dopo il trionfo della serata delle cover. I numeri danno ragione al direttore artistico e ai vertici dell’azienda, nonostante uno spettacolo che continua a mostrare le consuete lacune e difficoltà di ogni edizione. Ma ci sarà tempo per le analisi e le critiche. Siamo arrivati al momento della finale, forse il più atteso di sempre. Scopriamo insieme cosa ci aspetta in questa finale del 73esima edizione del Festival.

Gli ospiti della finale di Sanremo 2023

Nella prima parte di questa serata voterà solo il Televoto. Nella seconda fase i cinque della top 5 verranno votati da tutte le giurie. Saranno dunque i voti totali di sala stampa, demoscopica e televoto a decretare la vittoria finale in questa edizione della kermesse con una volata a cinque mai avuta prima.

Gianni Morandi e Amadeus

Per quanto riguarda gli ospiti sul palco, ci sarà spazio per Ornella Vanoni, Gino Paoli e i Depeche Mode, che torneranno direttamente sul palco. Per quanto riguarda gli artisti del palco esterno, ci sarà spazio per un grande protagonista dei Sanremo di Amadeus, Achille Lauro. Dalla nave, invece, si esibirà nuovamente uno dei mattatori di questo Sanremo, Salmo.

L’ordine di uscita della finale di Sanremo 2023

Questo l’ordine di uscita dei cantanti nella finalissima della kermesse, che darà l’opportunità a tutti di far ascoltare ancora una volta tutte e 28 le canzoni. Ricordiamo che i primi cinque in classifica potranno esibirsi di nuovo probabilmente in tarda notte, dopo l’1 e mezza:

– Elodie

– Colla Zio

– Mara Sattei

– Tananai

– Colapesce Dimartino

– Giorgia

– Modà

– Ultimo

– Lazza

– Marco Mengoni

– Rosa Chemical

– Cugini di Campagna

– Madame

– Ariete

– Mr. Rain

– Paola e Chiara

– Levante

– LDA

– Coma_Cose

– Olly

– Articolo 31

– Will

– Leo Gassmann

– gIANMARIA

– Anna Oxa

– Shari

– Gianluca Grignani

– Sethu