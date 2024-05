Tai Chi per un sonno migliore nei pazienti oncologici

Uno studio condotto dalla School of Nursing, LKS Faculty of Medicine dell’Università di Hong Kong (HKUMed) ha esaminato gli effetti benefici del Tai Chi e dell’esercizio aerobico sulla qualità del sonno, sul benessere psicologico, sulla funzione fisica e sul ritmo circadiano dei pazienti con cancro polmonare avanzato. Ma le sorprese non finiscono qui… Il Tai Chi ha anche mostrato promettenti risultati nell’aumentare i tassi di sopravvivenza a un anno e nella riduzione dell’affaticamento. Lo studio è stato pubblicato su JAMA Oncology.

Il fascino del Tai Chi: storia, pratica e curiosità

Il Tai Chi è un’antica arte marziale cinese che ha radici profonde nella cultura e nella filosofia orientale

Il Tai Chi, conosciuto anche come Tai Chi Chuan o Taijiquan, è un’antica arte marziale cinese che ha radici profonde nella cultura e nella filosofia orientale. La sua origine risale a secoli fa, ma la sua etimologia esatta rimane avvolta nel mistero. Alcuni sostengono che il termine derivi dal Tao Te Ching di Lao Tzu, un testo filosofico cinese antico, mentre altri credono che sia collegato alla teoria del Taiji, che rappresenta il dualismo e l’interazione degli opposti nella filosofia cinese.

Il Dai Chi coinvolge movimenti lenti e fluidi, eseguiti con precisione e consapevolezza, insieme alla respirazione controllata e alla concentrazione mentale. È ampiamente praticato all’aperto, in parchi e giardini, in Cina e in tutto il mondo, diventando sempre più popolare anche nelle comunità occidentali.

Una delle caratteristiche distintive è il suo approccio alla salute e al benessere, che va oltre il mero esercizio fisico. Si ritiene che la pratica favorisca l’equilibrio energetico del corpo, migliorando la circolazione, la flessibilità e la forza muscolare. Inoltre, è considerata un’arte terapeutica, in grado di ridurre lo stress, migliorare la concentrazione e promuovere una sensazione di calma e armonia interiore.

Ma veniamo al nesso con il cancro ai polmoni.

Esercizio aerobico del Tai Chi: un alleato nella battaglia contro il cancro

Il tumore del polmone non solo mette a dura prova il corpo fisico, ma può anche avere un impatto devastante sulla qualità del sonno

Il cancro ai polmoni rappresenta una sfida significativa per la salute pubblica, essendo diventato il tumore più diffuso e la principale causa di morte per cancro a Hong Kong dal 2019. Questa malattia non solo mette a dura prova il corpo fisico, ma può anche avere un impatto devastante sulla qualità del sonno e sul benessere psicologico dei pazienti in fase avanzata.

I sintomi come i disturbi del sonno e i problemi psicologici possono influenzare profondamente la qualità della vita e la sopravvivenza generale dei pazienti. Tuttavia, gli interventi farmacologici spesso comportano effetti collaterali che possono aggravare ulteriormente queste condizioni.

Per affrontare questi problemi, il gruppo di ricerca HKUMed ha esplorato interventi non farmacologici, considerando l’esercizio fisico un’opzione promettente grazie alla sua sicurezza, convenienza e diversi vantaggi. In particolare, hanno condotto una meta-analisi per esaminare gli effetti degli esercizi aerobici e mente-corpo, due forme ampiamente riconosciute, che differiscono per intensità e modalità.

Metodi della ricerca

Durante un periodo compreso tra dicembre 2018 e settembre 2022, il gruppo di ricerca ha reclutato 226 pazienti con cancro polmonare avanzato da tre ospedali pubblici di Hong Kong. Questi pazienti sono stati assegnati casualmente a uno dei tre gruppi di studio: Tai Chi, esercizio aerobico o gruppo di controllo di autogestione.

Il gruppo di Tai Chi ha partecipato a lezioni due volte a settimana per sedici settimane. Quello coinvolto in esercizi aerobici ha frequentato lezioni due volte al mese nello stesso periodo di tempo, impegnandosi in attività come camminata su tapis roulant, ciclismo stazionario ed esercizi di resistenza. Il gruppo di controllo ha invece gestito autonomamente la propria condizione.

Lo studio ha valutato diversi parametri, tra cui la qualità soggettiva del sonno, i parametri oggettivi del sonno, l’ansia, la depressione, l’affaticamento, la qualità della vita correlata alla salute, la funzione fisica, il ritmo circadiano e i tassi di sopravvivenza a un anno.

Risultato degli studi sul Tai Chi

Praticando Tai Chi o esercizi aerobici si migliora significativamente la qualità del sonno,

I risultati hanno dimostrato che sia il gruppo di Tai Chi sia quello di esercizio aerobico hanno mostrato un significativo miglioramento della qualità del sonno, dell’ansia, della depressione. Stessi benefici anche nella funzione cardiorespiratoria, nella funzione fisica, nel conteggio dei passi e nel ritmo circadiano. Questo, sia alla settimana 16 sia alla settimana 52 rispetto al gruppo di controllo.

In particolare, il Tai Chi ha mostrato benefici superiori rispetto all’esercizio aerobico in termini di qualità del sonno, riduzione dell’affaticamento ed equilibrio. Inoltre, il gruppo Tai Chi ha registrato un notevole rischio di mortalità inferiore del 65% rispetto al gruppo di controllo. Questo suggerisce che l’impegno nel Tai Chi potrebbe potenzialmente offrire una migliore sopravvivenza per i pazienti con cancro polmonare avanzato.

Prospettive future

Guidato dalla professoressa assistente di ricerca Dott.ssa Naomi Takemura e supervisionato dalla professoressa Chia-Chin Lin, questo rappresenta il più grande studio randomizzato e controllato a tre bracci condotto fino ad oggi. L’unico che si è concentrato specificamente su pazienti con cancro polmonare avanzato. I risultati portano implicazioni rivoluzionarie per il campo della cura del cancro. Hanno infatti messo in evidenza i potenziali benefici del Tai Chi rispetto all’esercizio fisico convenzionale.

«L’enfasi del Tai Chi sulla connessione mente-corpo offre un approccio olistico che va oltre il solo esercizio fisico. Gli aspetti meditativi e consapevoli del Tai Chi possono aiutare i pazienti ad affrontare il disagio psicologico. Possono anche aiutare a ridurre l’ansia e migliorare la qualità generale della vita e una persona tasso di sopravvivenza annuale ». Questo il commento di Naomi Takemura.

Lo studio apre nuove strade per le cure di supporto nella gestione del cancro. Sottolinea inoltre l’importanza di un approccio multidimensionale per affrontare i sintomi del cancro. Incorporando il Tai Chi nel piano di trattamento, gli operatori sanitari possono offrire un approccio sicuro, conveniente e potenzialmente efficace per alleviare il carico dei sintomi e migliorare il benessere generale dei pazienti.

Fonte

Naomi Takemura et al. Efficacia dell’esercizio aerobico e degli interventi di Tai Chi sulla qualità del sonno in pazienti con cancro polmonare avanzato. JAMA Oncology (2023).

Materiale fornito dall’Università di Hong Kong