Oppo Reno10 Pro 5G, il test

Oppo ha recentemente lanciato i nuovi smartphone della serie Reno in Italia: Oppo Reno10 Pro 5G e Oppo Reno10 5G. Il primo. soprattutto, è un mediogamma con una serie di caratteristiche interessanti cui testate. Reno10 Pro, innanzi tutto, ha un design elegante, con una combinazione di vetro sul fronte, telaio in plastica e vetro sul retro. Grazie al suo display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione di 1080 x 2412 pixel e rapporto di aspetto 20:9, l’Oppo Reno 10 Pro offre un’esperienza visiva widescreen con una buona visibilità in tutte le condizioni, con un’ottima riproduzione di contenuti in HDR10+. Il refresh rate di 120Hz assicura scorrimento e animazioni fluide. L’Oppo Reno 10 Pro funziona con l’ultimo sistema operativo Android 13, abbinato alla personalizzazione Oppo ColorOS 13.1, garantendo un’esperienza utente intuitiva e senza interruzioni. Grazie al chipset Qualcomm Snapdragon 778G 5G, costruito con un’architettura di 6 nm, il dispositivo non conosce impuntamenti o incertezze di sorta.

Dotato di un processore octa-core composto da 1×2,4 GHz Cortex-A78, 3×2,2 GHz Cortex-A78 e 4×1,9 GHz Cortex-A55, l’Oppo Reno 10 Pro assicura un buon multitasking e app che si aprono e si chiudono in fretta. Anche dal lato del gaming, l’esperienza è più che soddisfacente, grazie alla GPU Adreno 642L. Con una memoria interna da 256 GB e 12 GB di RAM, il telefono offre più della media dei concorrenti nella stessa fascia di prezzo. Inoltre, la tecnologia UFS 2.2 migliora la velocità di trasferimento dei dati, consentendo un accesso rapido ai dati archiviati. Per quanto riguarda le fotocamere, questo dispositivo ha una configurazione a tripla fotocamera posteriore, con una lente grandangolare da 50 MP, apertura f/1.8, una lente teleobiettivo da 32 MP, apertura f/2.0 e zoom ottico 2x, e una lente ultragrandangolare da 8 MP, apertura f/2.2 e campo visivo di 112 gradi. Grazie alle funzioni di flash LED, HDR e panorama, gli utenti possono catturare foto più che discrete in tutte le condizioni di illuminazione. Lo smartphone supporta anche la registrazione video 4K a 30 fps, insieme a gyro-EIS, HDR e OIS, per ottenere riprese video fluide e stabili. Per gli amanti dei selfie, l’Oppo Reno 10 Pro ha una fotocamera frontale da 32 MP, apertura f/2.4. Con funzionalità di panorama e HDR.

Con la tecnologia SuperVooc Flash Charge da 80W, Reno10 Pro 5G può essere caricato al 100% in circa 28 minuti. SuperVooc S, il chip dedicato alla ricarica e inserito per la prima volta nella serie Reno, combina sei funzioni, tra cui la ricarica, la scarica, la decodifica, il reset, la protezione della batteria grazie ad un interruttore automatico in un singolo chip, contribuendo a ridurre la quantità di spazio occupato dai componenti di ricarica rapida all’interno del telefono fino al 45% e portando l’efficienza di scarica della batteria fino al 99,5%. La batteria di Reno10 Pro 5G è in grado di garantire circa 1,5 giorni di utilizzo a piena carica, offrendo agli utenti un’autonomia ancora maggiore con una sola ricarica. In generale, lo smartphone non dà problemi con un’intera giornata di utilizzo intenso, arrivando a sera con almeno il 20 per cento di batteria. Al prezzo di listino di 650 euro ma con un prezzo effettivo sotto i 600 grazie a diverse promozioni attive, Reno10 Pro è un mediogamma al confine con i top, perfetto per chi possiede altri prodotti Oppo come ad esempio Oppo Pad 2, con il quale questo dispositivo può comunicare inviando file in un attimo. L’esperienza è solida e include alcune caratteristiche premium che piaceranno agli amanti della tecnologia che non vogliono spendere cifre a tre zero.