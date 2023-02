Oppo, ecco il nuovo mediogamma A78 5G

Oppo ha annunciato il lancio del nuovo A78 5G in Italia, che grazie alla tecnologia di ricarica SuperVooc da 30W e a una batteria da 5,000 mAh punta tutto sull’usabilità. La batteria può essere caricata al 100% in 67 minuti e permette di effettuare fino a 22,85 ore di telefonate con una carica completa. A78 5G include anche una serie di funzioni All-Day AI Power Saving, che permettono agli utenti di gestire in modo smart le prestazioni e la durata complessiva della propria batteria a seconda delle esigenze. Tra queste, la modalità Super Power Saving contente di risparmiare la batteria per i momenti di emergenza, mentre la Super Night Standby traccia i pattern del sonno dell’utente per limitare il consumo di batteria al 2% durante la notte.

Oppo A78 5G è equipaggiato con una fotocamera principale da 50MP, affiancata da un obiettivo per gli autoritratti da 2MP e una fotocamera frontale da 8MP per scattare ritratti in alta qualità. La funzione 108MP Ultra-Clear Image usa una serie di algoritmi per incrementare la risoluzione delle immagini a 108MP. Dotato di speaker stereo, A78 5G monta anche la tecnologia Real Original Sound per la regolazione del suono. Il display è da 6,56 pollici Colour-Rich con frequenza di aggiornamento elevata a 90 Hz. A78 5G è disponibile nelle colorazioni Glowing Black e Glowing Blue. Pesa 188 grammi e lo spessore è di 7.99 millimetri. Monta il sistema operativo basato su Android ColorOS 13 è il SoC principale è un MediaTek Dimensity 700. La configurazione è da 4GB/8GB di RAM e 128GB di ROM e supporta l’espansione con scheda SD fino a 1 TB. La tecnologia OPPO RAM Expansion può inoltre aumentare ulteriormente la quantità di RAM fino a 4GB in più (per la versione con 4GB di RAM) o 8GB in più (per la versione con 8GB di RAM). I prezzi per le due configurazioni sono rispettivamente di 329,99 euro e 369,99 euro.