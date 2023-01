Nuovo video per Monster Energy Supercross 6 di Milestone

L’italiana Milestone e Feld Motor Sports, Inc. hanno oggi pubblicato un nuovo trailer di Monster Energy Supercross: The Official Videogame 6, in arrivo in tutto il mondo il 9 marzo 2023 su PlayStation, Xbox e PC. Quest’anno, la Modalità Carriera beneficeranno di IA e fisica riviste. Un altro fattore che aumenterà il realismo del gioco è il Riders Shape System, ora ancora più connesso al gameplay, con la salute mentale e fisica che ha un impatto maggiore sulle prestazioni del pilota. Nella modalità Supercross Academy i piloti avranno come personal coach, il “King del Supercross” Jeremy McGrath. Con sfide e tutorial personalizzati, il sette volte campione di Supercross aiuterà i giocatori allenamento dopo allenamento. Per quanto concerne il multiplayer, debutta il cross-play completo su console.