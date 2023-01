Industria dei videogiochi italiana, come rispondere al censimento 2023

IIDEA, l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, lancia oggi il questionario per partecipare al sesto censimento dei game developer italiani. La rilevazione è indirizzata alle imprese e ai liberi professionisti che operano nel settore della produzione di videogiochi in Italia e ha lo scopo di fotografare l’industria dei videogiochi italiana, mettendo in evidenza l’evoluzione degli studi di sviluppo negli ultimi 2 anni e i trend che caratterizzano lo sviluppo del settore nel nostro Paese. IIDEA invita tutti gli sviluppatori di videogiochi italiani a rispondere al questionario. I risultati della rilevazione saranno pubblicati entro la fine della primavera, e il questionario è disponibile a questo indirizzo. Termine ultimo per partecipare, domenica 19 febbraio 2023.