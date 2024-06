Scopri iGenius, il primo unicorno italiano dell’IA, cosa ha inventato?

Mentre si attende l’arrivo di Sam Altman di OpenAI all’Italian Tech Week, anche nel nostro Paese si fa sempre più riferimento al settore dell’intelligenza artificiale. Più precisamente, in questo periodo il nome caldo è quello di iGenius.

È da un comunicato pubblicato nella giornata del 6 giugno 2024 proprio sul portale ufficiale di iGenius che si apprende dell’annuncio di Italia, Foundational Large Language Model open source, realizzato in collaborazione con Cineca. L’addestramento dell’LLM (modello linguistico di grandi dimensioni) è avvenuto su larga scala con migliaia di GPU, utilizzando il supercomputer Leonardo.

Il primo modello IA della serie di iGenius, che attualmente si può scaricare completando un modulo legato al portale ufficiale dell’azienda, è Italia 9B, un Foundational LLM con un’architettura Transformer da 9 miliardi di parametri, un vocabolario di 50.000 token e una finestra di contesto di 4.096 token.

Italia 9B è stato addestrato totalmente in italiano, senza alcuna traduzione dall’inglese, grazie all’utilizzo di sorgenti pubbliche, dati sintetici e contenuti forniti dai partner commerciali. L’obiettivo è quello di offrire una soluzione IA in grado di comprendere al meglio le sfumature linguistiche e culturali del nostro Paese.



Ma qual è il focus del progetto Italia? Si tratta di un modello pensato per le aziende, soprattutto quelle operanti in settori altamente regolamentati, dalla pubblica amministrazione ai servizi finanziari. È la stessa iGenius a fare riferimento alla possibilità di utilizzare questa soluzione IA “per i casi d’uso più critici del mondo enterprise, dove l’affidabilità dei contenuti generati è di fondamentale importanza“.

Di recente il progetto è finito anche sulle pagine di Forbes per via del fatto che iGenius ha raccolto 650 milioni di euro. La valutazione post-money? Superiore a un miliardo di dollari. Questo significa che si guarda al primo unicorno italiano annunciato in campo di intelligenza artificiale. Quale sarà il futuro per il progetto Italia? Si inizia già a parlare di un’espansione in Europa e qualcuno ha scomodato il termine “Rinascimento digitale“: staremo a vedere.