Francesco Chiofalo portato d’urgenza in ospedale: “Non ci vedo bene, ho paura…”: cosa sta succedendo

Brutto momento per Francesco Chiofalo. L’influencer e personaggio televisivo noto per la sua partecipazione a programmi come Temptation Island, Uomini e donne e La pupa e il secchione si trova al centro di una situazione davvero assurda e carica di imprevisti.

Chiofalo, negli scorsi anni, ha attirato l’attenzione del pubblico anche per la sua lotta contro un tumore al cervello, scoperto solamente per caso nel 2019. Successivamente, negli ultimi mesi, è finito al centro del gossip italiano per alcune scelte non proprio semplici. Si tratta, infatti, di alcuni interventi estetici molto particolari a cui si è sottoposto da poco tempo e che in molti avevano criticato per i rischi presenti in certe operazioni.

Ha fatto discutere la decisione di Francesco Chiofalo di sottoporsi a un’operazione di keratopigmentazione anulare, che gli ha cambiato il colore degli occhi da marroni ad azzurri. Un’operazione molto criticata dai follower dell’influencer. Nonostante sembrasse in buona salute dopo l’intervento, un recente video sui social ha destato grande preoccupazione tra i suoi fan.

Infatti, Chiofalo è stato portato d’urgenza in ospedale e di questo ricovero si sa molto poco. Le ultime storie su Instagram di Francesco Chiofalo hanno allarmato molti dei suoi seguaci. Nei video pubblicati, l’influencer appare agitato e nervoso mentre viene trasportato su una barella, dicendo ai soccorritori: “Mi voglio buttare di sotto, sono nervosissimo, agitato. Che disastro, mannaggia. Non ci vedo nemmeno bene…”. Insomma, non proprio incoraggiante questa serie di informazioni sparse.

L’ultima storia del personaggio televisivo si conclude con Chiofalo che viene sottoposto a una TAC in ospedale. Attualmente, non ci sono ulteriori dettagli sulle ragioni che hanno portato al suo ricovero d’urgenza. Le sue parole fanno pensare a possibili complicazioni post-operatorie legate al recente intervento agli occhi. Lo si era detto convintamente, il cambio di colore degli occhi è un’operazione molto delicata e rischiosa, che potrebbe avere effetti collaterali gravi e irreversibili. Si tratta solo supposizioni, ma non si può escludere che il malessere di Chiofalo possa essere collegato anche alla sua precedente battaglia contro il tumore al cervello.

In ogni caso, si spera in una pronta guarigione. Il momento è senza dubbio difficile, ma Chiofalo è certamente sostenuto dalla sua fidanzata Drusilla Gucci, pronipote del fondatore della famosa maison di moda, con la quale è legato dal giugno 2021.