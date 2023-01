Il governo francese punta sugli Esports

Il governo francese ha rivelato i dettagli sulla propria strategia in tema Esports, dichiarando l’intento di creare un ecosistema per supportare l’industria del videogioco competitivo, che verrà esposta nel dettaglio la prossima estate. L’intento è rendere la Francia più appetibile per organizzatori, editori e sviluppatori. Permetterà anche di avere permessi di soggiorno più velocemente per i giocatori e altri benefit per l’industria dei videogiochi. La strategia verrà messa a punto da Amélie Oudéa-Castéra, ministro dello sport, e Jean-Noël Barrot, vice ministro della transizione digitale e delle telecomunicazioni. Il ministero della cultura, quello dell’economia e il ministero dello sport collaboreranno a stretto contatto. Il governo, come aveva già dichiarato Macron nel 2022, intende creare un terreno fertile per i talenti del videogioco competitivo, così come aumentare la capacità del Paese di ospitare eventi internazionali dedicati agli Esports, come la Esports Week che avrà luogo dopo le Olimpiadi del 2024 a Parigi.