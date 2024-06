Anticipazioni di Temptation Island: cosa è successo durante le registrazioni

Tra dieci giorni tornerà il tempo delle corna in televisione e Tv Sorrisi e Canzoni ha già dato le prime anticipazioni di Temptation Island. La cover del settimanale è dedicata al reality mariano, in cui vediamo tutte le sette coppie di questa edizione: Alessia e Lino, Siria e Matteo, Martina e Raul, Ludovica e Christian, Jenny e Tony, Gaia e Luca, Vittoria e Alex. Per scoprire cosa accadrà ai protagonisti del programma dovremo aspettare il 27 giugno, ma Filippo Bisciglia ha già fatto delle anticipazioni di Temptation Island 2024, rivelando che c’è una grossa differenza con i cast delle passate stagioni.

Anticipazioni di Temptation Island: le coppie sono partite col botto.

Il conduttore ha spiegato che quest’anno le coppie hanno ingranato la quarta fin dal primo giorno, esponendo i loro problemi senza pensarci troppo e che quindi l’edizione è iniziata a bomba: “C’è stata una novità quest’anno. Questa edizione infatti è partita a bomba! Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero e si mettessero in gioco, questa volta sono partite subito con le loro motivazioni“.

Dobbiamo aspettarci già qualche limone o un falò di confronto nella prima puntata? Nel dubbio non vediamo l’ora di sentire…

Filippo Bisciglia ha svelato qualche altro retroscena anche a Superguida Tv: “Se mi è mai capitato di arrabbiarmi? Si, in questi anni mi è capitato di perdere la pazienza una sola volta. Me lo ricordo ancora, il falò di confronto tra Tommaso e Valentina, una coppia che partecipò nell’ultima edizione. Ad un certo punto non mi ascoltavano, perché facevo delle domande e loro mi rispondevano tutt’altro. In quel momento ho perso un po’ la pazienza e penso si sia anche visto. Una cosa che vi svelo è che quando faccio voice over, dove non sono inquadrato e sentite solo la mia voce, io in quel momento per rendere ancora più coinvolgente il mio racconto, mi alzo in piedi, leggo e mi muovo, gesticolo perché secondo me così la narrazione arriva di più“.