Chiara Ferragni ha deciso di fare beneficenza e di donare un milione di euro (e la differenza qualora la multa dell’Antitrust dovesse ridimensionarsi) all’Ospedale Regina Margherita di Torino in merito all’affaire Pandoro Balocco Pink Christmas. Una mossa (c’è chi sostiene strategica per ripulirsi l’immagine, chi doverosa perché ha ammesso lo sbaglio) che è finita nel focus di Selvaggia Lucarelli.

La scrittrice, da anni molto attenta al tema della beneficenza, ha ricostruito sui suoi social un po’ la storia di Chiara Ferragni e Fedez in merito proprio alle loro donazioni. Lo ha fatto con una serie di storie su Instagram in cui ha ripercorso tutte le loro volte. Dalla festa di compleanno al supermercato, alle uova di Pasqua di Fedez, passando per il cachet di Sanremo fino al recente scandalo Balocco.

“Alla luce di quello che so e ho visto sulla beneficenza in questi anni, il loro modo di muoversi sul tema mi ha sempre colpita negativamente. E vi garantisco che conosco molte persone attive nel sociale, anche famose. Secondo me, come scrivevo giorni fa, il paio di occhiali che bisogna inforcare per leggere tutto è quello che ci fornì la famosa festa di compleanno al supermercato. Con i loro amici si lanciavano il cibo addosso, accusati di stupidirà e spreco pensarono di ripulirsi come? Chiedendo scusa? No, con la parolina magica detergitutto: BENEFICENZA”.

In beneficenza anche l’intero cachet (100 mila euro) che la Rai ha dato a Chiara Ferragni per la conduzione del Festival di Sanremo. Una mossa, secondo Selvaggia Lucarelli, fatta per “sistemare” la “reputazione offuscata” di lei a causa dell’affaire Balocco avvenuto un paio di mesi prima.

La beneficenza di Chiara Ferragni e Fedez nel focus di Selvaggia Lucarelli

Nel focus di Lucarelli anche la beneficenza di Fedez, nel 2020 fatta a dei senzatetto e a dei riders per “creare contenuti su Twitch” e le uova di Pasqua.