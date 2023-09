nuovo album e singolo Angry

I Rolling Stones annunciano l’arrivo dell’album Hackney Diamonds: dettagli, tracklist e il nuovo singolo Angry.

Il primo countdown di fine estate è arrivato a conclusione. Dopo settimane di mezzi annunci, indizi e voci di corridoio i Rolling Stones hanno sciolto le riserve e svelato l’arcano. A distanza di 18 anni da A Bigger Bang, il loro ultimo album di inediti, è in arrivo tra poche settimane un nuovo album firmato dal leggendario gruppo di Mick Jagger e Keith Richards. Il primo dalla scomparsa di Charlie Watts.

L’annuncio è arrivato in una conferenza stampa sicuramente sopra le righe tenuta dalla band a Hackney Empire, con un’intervista condotta da Jimmy Fallon, un’icona negli Stati Uniti. Un grande annuncio accompagnato fin da subito da nuova musica: è disponibile dal 6 settembre il primo singolo estratto, Angry.

Rolling Stones, nuovo album in arrivo: Hackney Diamods

Il nuovo conto alla rovescia può partire. La data da segnare con un circoletto rosso per tutti gli amanti degli Stones e della grande musica rock internazionale è il 20 ottobre. “Non siamo rimasti fermi, siamo stati a lungo in tour. Poi abbiamo deciso: dobbiamo darci una deadline. Siamo entrati in studio a dicembre, lo abbiamo finito a gennaio e mixato a febbraio“, ha spiegato Jagger nel corso della conferenza.

The Rolling Stones

Per quanto riguarda i dettagli dell’album, sappiamo che le tracce in esso contenute saranno dodici, e che in due di queste si potrà sentire anche il lavoro elegante alla batteria di Watts, scomparso nel 2021. Le canzoni in questione risalgono al 2019. Nel resto dell’album ha invece lavorato dietro le pelli Steve Jordan, il batterista che ha sostituito, soprattutto in sede live, l’indimenticabile Charlie.

Di seguito la tracklist integrale:

1 – Angry

2 – Get Close

3 – Depending on You

4 – Bite My Head Off

5 – Whole Wide World

6 – Dreamy Skies

7 – Mess It Up

8 – Live by the Sword

9 – Driving Me Too Hard

10 – Tell Me Straight

11 – Sweet Sounds of Heaven

12 – Morning Joe Cues

Rolling Stones: il nuovo singolo è Angry

Non sappiamo cosa ci potremo aspettare dal nuovo album della band, che ha scelto per la prima volta di lavorare con un produttore decisamente attuale. Si tratta di Andrew Watt, già al lavoro in questi anni con artisti leggendari della musica rock come Eddie Vedder, Elton John e anche Ozzy Osbourne, oltre che chitarrista di Post Malone.

Il nuovo singolo Angry, pubblicato il 6 settembre, è stato tra l’altro subito accompagnato anche da un video ufficiale diretto da Francois Rousselet, con protagonista un’attrice famosa, Sydney Sweeney, già vista in serie televisive molto seguite come The White Lotus ed Euphoria.