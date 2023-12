Stefano De Martino, la Rai festeggia i suoi risultati: “Elegante, raffinato..”

Stefano De Martino è amatissimo in Rai dove ha trovato una seconda casa. Ieri sera, infatti, è stato pure mandato in onda un suo one man show che – grazie anche a una concorrenza azzerata – ha ottenuto dei buoni numeri.

Nello specifico Rai1 ha trasmesso il cartone La Sirenetta che ha coinvolto 2.112.000 spettatori pari all’11.9%. Canale5 ha mandato in onda in replica il compleanno di Albano, dal titolo Al Bano: 4 volte 20, che ha fatto 1.876.000 spettatori pari al 13.1% di share. Mentre su Italia 1 il film Una Tata Magica ha interessato 1.208.000 spettatori pari al 7% di share.

Da Natale A Santo Stefano, su Rai2, ha così totalizzato 1.625.000 spettatori pari al 9.5% di share. Numeri che oggi il direttore dell’intrattenimento del prime time Rai, Marcello Ciannamea, ha festeggiato.

“Ancora un ottimo risultato per la direzione Intrattenimento Prime Time con “Da Natale a Santo Stefano”, l’one man show di Stefano De Martino che ha ottenuto ieri, in prima serata su Rai 2, una media del 9,5 % di share con 1 milione 600 mila spettatori. Il programma ha toccato un picco di share del 13,5% (alle 23.31) e di 2 milioni 200 mila telespettatori (alle 22.12). Un varietà tradizionale, elegante, raffinato, espressione dell’intrattenimento di servizio pubblico che ho fortemente voluto. Ringrazio in primis Stefano De Martino per aver accettato la sfida, e poi tutto il team autorale, il regista Sergio Colabona, il vicedirettore Fabio Di Iorio insieme al capo progetto Valeria De Stefanis”.

Fra gli ospiti dello speciale anche Maria De Filippi.

Voi avete visto Da Natale A Santo Stefano di Stefano De Martino? Vi è piaciuto?