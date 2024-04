Nothing Phone (2a) 12+256GB – Smartphone con Nothing OS 2.5 – Bianco Latte

405,64 €

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 7,63 x 0,85 x 16,17 cm; 190 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 5 marzo 2024

Produttore ‏ : ‎ Nothing

ASIN ‏ : ‎ B0CQ88L871

Numero modello articolo ‏ : ‎ A142

VAI. PRO – Progettato in collaborazione con Mediatek, il processore personalizzato Dimensity 7200 Pro offre prestazioni eccezionali e un consumo energetico ottimale. 8 core con velocità di clock fino a 2,8 GHz per un multitasking senza precedenti e un nuovo processo TSMC innovativo, per un’efficienza energetica rivoluzionaria. Il booster da 12 + 8 GB di RAM consente di usare le app più frequenti ricordando sempre il punto dove avevi lasciasto.

RIMANI FRESCO – Sistema di raffreddamento avanzato. Una soluzione rivoluzionaria per prestazioni e longevità. Con camera a vapore extra large (3.200 mm²) per una distribuzione del calore più rapida e molto più uniforme, e un’area di raffreddamento ampia da 12.000 mm² con uno strato di grafite dello spessore di 0,11 mm per una rapida dissipazione del calore.

FAI IL PIENO – Con 5,000 mAh, usalo fino a 2 giorni, grazie alla nostra batteria più grande prodotta fino ad ora. Con ricarica rapida da 45W, energia per una giornata in soli 20 minuti.

SCATTO ECCEZIONALE-Hardware e software di primo livello insieme dimostrano che la qualità non dipende dal numero di fotocamere. Fotocamera principale da 50 MP con OIS & EIS per scatti eccezionalmente stabili, ogni volta. Fotocamera ultra grandangolare da 50 MP con FOV di 114º per vedere l’immagine più completa. Fotocamera frontale da 32MP e registrazione video in 1080p a 60 fps.TrueLens ENGINE: algoritmi avanzati di fotografia computazionale che danno vita ai dettagli intricati in ogni scatto.

ULTRA XDR – Co-sviluppato con Google. Per contrasti più profondi e accurati tra luci e ombre, la tua fotocamera cattura 8 fotogrammi a diversi livelli di esposizione in formato RAW per massimizzare i dettagli. Regola poi la luminosità di ogni pixel fino a 5 volte per visualizzare risultati il più fedeli possibile alla realtà. PORTRAIT OPTIMISER – L’algoritmo AI rileva i volti nel frame e aumenta la risoluzione anche se un soggetto è lontano. Preserva il tono della pelle sotto ogni luce.

NOTHING OS 2.5 – Con Android 14, offre il meglio di Android con un’esperienza veloce e fluida, radicata nell’utilità e nella personalizzazione funzionale. Widget di Nothing: piccole finestre all’interno delle tue app che ti consentono di fare di più direttamente dalla schermata principale. Con Nothing OS 2.5 abbiamo ampliato la nostra libreria con un numero ancora più elevato di widget progettati da Nothing, con viste scorrevoli e animazione per più livelli di informazione e interazione.

LUMINOSO. SCINTILLANTE – Display AMOLED flessibile da 6,7″. Colori vivaci, contrasti profondi e cornici simmetriche ultra sottili. Luminosità massima di 1300 nits, frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz e 1,07 miliardi di colori vividi.

MENO RIFIUTI – Presenta materiale riciclato dagli scarti della produzione di Ear (2), telaio intermedio in alluminio riciclato al 100%, stagno riciclato al 100% utilizzato su 7 schede di circuito, foglio di rame riciclato al 100% sulla scheda di circuito principale, acciaio riciclato su tutte le 22 parti di stampaggio in acciaio, e oltre il 50% delle parti in plastica proviene da fonti sostenibili.