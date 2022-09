Non Sono Una Signora: svelata la giuria del programma sulle drag queen di Rai2

Non Sono Una Signora debutterà su Rai2 il prossimo 7 novembre con Alba Parietti alla conduzione. Nonostante le anticipazioni facevano credere ad uno spin off di Drag Race, in questo caso il format di RuPaul non ci incastra niente. Il programma sulle drag queen non sarà altro che l’adattamento italiano di MakeUp Your Mind, show olandese andato in onda per due edizioni nel 2021 e nel 2022.

L’edizione olandese del 2021 si è in realtà trattata di un episodio zero, non è errato quindi sostenere che in Olanda il programma – come noi conosceremo – sia andato in onda per la prima volta dal 9 aprile al 7 maggio di quest’anno.

Ogni puntata scenderanno in pista cinque concorrenti famosi che si presenteranno sul palco in drag e con un nome d’arte, nessuno, quindi sa chi c’è sotto la parrucca. A conciarli saranno ovviamente drag queen professioniste ed il risultato sarà all’altezza e non una carnevalata. Sotto la parrucca potrebbero esserci vip di qualsiasi sesso e questo renderà le indagini più complicate.

Nel format originale la giuria è composta da drag queen professioniste, mentre nella versione italiana hanno chiamato due cantanti e un nuotatore. Così, random. A fare i nomi è stato TvBlog quest’oggi: si tratterebbero di Cristina D’Avena, Sabrina Salerno e Filippo Magnini.

Alba e Sabrina si sono recentemente incontrate anche alla Milano Fashion Week.

Non Sono Una Signora andrà in onda per cinque lunedì (contro le fiction di Rai1 e il Grande Fratello Vip di Canale 5) per cinque settimane dal 7 novembre al 5 dicembre.