Risparmia il cucciolo della sua preda e se ne prende cura proteggendolo

La natura selvaggia sa essere davvero spietata e guardando un qualsiasi documentario spesso c’è se ne rende immediatamente conto. Soprattutto quando si assiste a scene di caccia che vedono protagonisti i grandi carnivori capita non si rado di trovarci a fare il tifo per le prede, senza renderci forse conto di come una preda soltanto possa significare la vita o la morte in un contesto del genere. Una delle scene che però sta facendo il giro del web svela un’altra natura dei predatori, senza dubbio qualcosa di già visto in qualche occasione ma mai tra questi due animali in estrema lotta tra loro, no, non parliamo di un leone ed una gazzella ma bensì di un leopardo e di un babbuino.

Uccide la madre e poi tenta di prendersi cura del piccolo, l’istinto materno ha prevalso sul leopardo

Tra i grandi felini i leopardi sono senza dubbio forse quelli più enigmatici, il loro carattere particolarmente sfuggevole li rende ammirati e tenuti e nella savana sono senza dubbio meritatamente all’apice della catena alimentare. Ciò che rende particolarmente efficienti questi animali è la loro capacità di cacciare prede anche tra le cime degli alberi e proprio per questo i babbuini rientrano solitamente nel menu di questa specie.

Assistere ad un leopardo che riesce a catturare abilmente un babbuino è comunque già di per sé epico, ma questa volta è accaduto ben altro. Nel video che sta facendo il giro del web si vede una caccia andata a buon fine ed un giovane leopardo femmina che trascina la sua preda, un grosso babbuino, poco dopo però dalla pelliccia dell’animale qualcosa è sembrato venire fuori e non è sfuggito alla vista del leopardo.

Si trattava di un cucciolo di solo un giorno di vita, una scimmietta spaventata e spaesata che ha fatto breccia nel cuore del leopardo fin da subito. Il felino invece di uccidere il piccolo ha infatti deciso di prendersene cura, leccandolo, portandolo al sicuro su di un albero e restandogli vicino, dimenticandosi quasi della preda appena conquistata. Leccatine e attenzioni ovviamente non sono però bastate alla scimmietta che senza la sua mamma aveva un destino già scritto.

Il leopardo si intenerisce del cucciolo della sua preda

Una scena toccante che non parla però solo di crudeltà ma anche di amore, se qualcuno pensasse che i grandi predatori non hanno cuore, la verità è chiaramente diversa. Uccidere per questi animali è questione di vita o di morte, in natura nessun animale si macchia di tale colpa senza un valido motivo, la mamma leopardo lo ha dimostrato facendo quanto in suo potere per salvare il cucciolo e stando lui vicino fino alla fine facendolo sentire sempre al sicuro tra le zampe della sua mamma adottiva.