Perché Amadeus indossa sempre la stessa giacca blu ad Affari Tuoi: svelato il misterioso motivo

Amadeus svela il motivo per cui indossa sempre la solita giacca ad Affari Tuoi.

Gli appassionati del gioco a premi Affari Tuoi non hanno potuto fare a meno di notare come Amadeus compaia alla conduzione del gioco dei pacchi indossando sempre la stessa giacca blu. Come mai questa scelta?

Amadeus e la scelta di indossare sempre la stessa giacca ad Affari Tuoi

Ogni sera dopo il Tg1 va in onda il programma a premi Affari Tuoi condotto dal bravissimo ed apprezzatissimo Amadeus. Il presentatore ha saputo conquistare tutto il suo pubblico e puntata dopo puntata ha saputo ottenere un grandissimo successo anche in questo format.

Si tratta dell’ultima edizione affidata ad Amedeo Sebastiani, in quanto il conduttore non ha rinnovato il suo contratto con la Rai per passare all’emittente tv Nove. Sicuramente si sentirà la sua mancanza ma sappiamo che la Rai troverà certamente un degno sostituto che possa prendere il suo posto.

Tornando ad Affari Tuoi, esiste un piccolo dettaglio che gli spettatori più attenti non hanno potuto fare a meno di notare e che riguarda proprio il famosissimo presentatore. Gli anni e le edizioni passano, ma c’è una cosa che sembra non cambiare mai.

Ovviamente ci riferiamo alla bellissima giacca blu che Amadeus sfoggia sempre alla conduzione di questo gioco. Come mai Amadeus ha deciso di mantenere questo stile senza mai cambiare abbigliamento? Esiste un motivo particolare legato a questa scelta?

Svelato il mistero della giacca blu di Amadeus

A rispondere a questa perplessità manifestata dal pubblico lo stesso conduttore, che ha deciso di intervenire sulla questione per cercare di risolvere questo dilemma. Amadeus ha spiegato che lui ama davvero moltissimo quella giacca brillante dalle sfumature blu.

A questa è solito accostare pantaloni blu scuri e camicia bianca. I tre pezzi formano quindi un completo molto stiloso che per Amadeus può essere paragonato ad una divisa ufficiale del programma. Ha poi ammesso che questo abbigliamento si sposa molto bene con i colori presenti nello studio e che indossare il completo in questione lo fa sentire a suo agio.

Le giacche che indossa sono però 5 e sono tutte molto simili tra di loro, tanto che non sempre è facile distinguerle. Che dire, le scelte di Amadeus sono sempre molto azzeccate sia in termini di trasmissioni che per quanto riguarda la scelta del vestiario.