Scossa di terremoto avvertita nitidamente dalla popolazione: “mi ha buttato giù dal letto”

La terra trema ancora in Italia e, precisamente a Verona. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3,3 è stata avvertita dalla popolazione intorno alle 22:50. Numerosi i commenti sul web che indicano che la scossa è stata sentita anche nelle zone di Valpolicella e quelle limitrofe al Lago di Garda. Alcuni utenti l’hanno percepita anche nelle vicinanze di Brescia.

L’INGV comunica che l’epicentro è stato localizzato a Nord di Bussolengo ad una profondità di 23Km.

Al momento non si registrano danni a cose o persone e la protezione civile assicura alla popolazione che la situazione è sotto controllo. Il centro di Vulcanologia è costantemente in contatto con gli organi competenti per gli aggiornamenti del caso.

La paura tra i residenti della zona vicina all’epicentro è stata palpabile e condivisa ampiamente sui canali social. Molti si trovavano già nei loro letti o si stavano preparando ad una serata piacevole quando hanno avvertito il tremore ai loro piedi:

“Ha tremato il letto, sono a Verona centro”. “…a Povegliano Veronese sarà perché abito al primo piano la mia sedia è saltata”.



Il nostro paese è fortemente interessato dai fenomeni sismici perché è in una posizione favorevole a questi avvenimenti. Le scosse di terremoto si sono succedute in rapida successione in diversi territori italiani negli ultimi mesi, ma nessuno è stato così importante da far registrare danni strutturali o necessitare dell’intervento degli operatori deputati al soccorso.

Le indicazione della protezione civile in caso di terremoto sono facilmente rintracciabili nei diversi siti istituzionali. Occorre sempre mantenere la calma e seguire le indicazioni del personale addetto ai casi di emergenza. Le forze dalla natura possono essere violente e inaspettate e l’unico strumento a nostra disposizione è la logica e la tempestività.

