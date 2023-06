Nikita e Matteo si sono lasciati: “Ho scoperto lati di lei che non mi piacevano”

Nikita Pelizon e Matteo Diamante sono stati insieme molti anni prima di lasciarsi e ritrovarsi nei vari reality a cui hanno partecipato (Ex On The Beach, Grande Fratello Vip..). Ora però la loro storia d’amore sembrerebbe essere giunta al capolinea, anche se personalmente non sapevo neanche fossero tornati insieme. Ma lei non era innamorata di Luca Onestini? Boh.

“Come sicuramente avrete notato io e Niki non ci vediamo più, forse non ci siamo mai frequentati veramente. Abbiamo provato a passare del tempo assieme ed è stato un sogno, seppur reale. Siamo connessi? Sì certo. Ci parliamo con lo sguardo? Sì certo. Ma essere connessi a volte non basta” – ha scritto Matteo Diamante – “Con il tempo ho scoperto lati suoi che non mi piacevano e ho iniziato a svegliarmi da questo sogno e a vederci più chiaro. Ammetto che ci ho messo un po’, ma ero distratto perché mi stavo dedicando tanto a lei, ma sono fatto così”.

E ancora:

“Pensavo di costruire qualcosa con basi solide ma non è possibile. Nei momenti in cui passavamo del tempo insieme, il mondo si fermava e sembravamo felici. Stavamo ricostruendo lati di noi nuovi. Ma si cresce, si cambia. Sì, perché le cose negli ultimi due anni sono cambiate, noi siamo cambiati, le nostre mentalità di vedere certe cose sono cambiate e può succedere che due persone vogliono le stesse cose, magari si vogliono anche bene ma nel momento prettamente sbagliato”.

Nikita e Matteo si sono lasciati, lui: “Il momento è sbagliato”

“E’ stato tutto bellissimo e rifarei tutto dall’inizio, non ho buttato via il mio tempo, nessuno dei due lo ha fatto, è solo il momento che è sbagliato e forse un domani capiremo. Vi dico questo perché non vogliamo (credo di parlare a nome di entrambi) prendere in giro voi makita che siete speciali e continuate, ogni giorno, a taggarci ovunque, sperando in una cosa che al momento è impossibile. C’è chimica, attrazione e tanto bene, rimarrà un rapporto speciale, non la chiamerei proprio semplice amicizia, perché io e lei non saremmo mai quel genere di amici, però qualcosa di bello rimane. Le auguro ogni fot*uto bene di questo mondo e spero che, un giorno, trovi la persona che la faccia ridere tutto il giorno, che stia con lei non per secondi fini e che la metta al primo posto, che la renda felice appoggiando ogni sua idea, difendendo i suoi sogni, e che la protegga se necessario. Perché si merita tutto l’amore del mondo”.

Ripeto: boh.

Tra Matteo Diamante e Nikita Pelizon solo amicizia, il comunicato di Matteo su Instagram.#makita #nikiters pic.twitter.com/ZMCsxOvdLD — GFVIP NEWS (@GF_vip_news) June 29, 2023

