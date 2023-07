Il Grande Fratello Vip tornerà a metà settembre con una nuova edizione per la prima volta ibrida, composta da 12 vip e 8 nip. Fra loro ci sarebbero potuti essere anche Kenta Suzuki e Shinhai Ventura, ma andiamo per gradi.

Al centro del racconto ci saranno le storie personali dei concorrenti, come più volte sottolineato da Alfonso Signorini, e stando a quanto trapelato online gli autori starebbero puntando a storie inedite di ragazzi asiatici. Come trapelato online, infatti, sono stati contattati due celebri tiktoker di origine asiatica che sui social raccontano – anche in maniera ironica – la comunità giapponese.

La prima ad essere stata contattata è stata Shinhai Ventura, circa 800 mila follower su TikTok e 300 mila su Instagram; mentre il secondo è stato Kenta Sukuzi, circa 400 mila follower su TikTok e un libro pubblicato. Entrambi di origine giapponese raccontano sui social la loro vita e le differenze culturali fra Italia e Giappone.

La Ventura ha apertamente rifiutato, mentre Kenta Suzuki – interpellato dai follower – non ha risposto, anche se probabilmente l’aver pubblicato sui social il messaggio ricevuto dalla produzione lo ha escluso dalla rosa dei papabili di default.

@whoiskenta Un giapponese al GF? Secondo voi, ho accettato la propsota o no? #giappone #giapponese ♬ suono originale – Kenta

Kenta e Shinhai Ventura contattati per il Grande Fratello Vip

Alla luce però di quanto dichiarato da Alfonso Signorini la domanda sorge spontanea: personaggi come Kenta e Shinhai sarebbero stati inseriti nel cast dei Vip o in quello dei Nip?