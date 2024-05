Cristiano Iovino mostra per la prima volta le ferite dopo l’aggressione

Ormai da più di una settimana non si fa che parlare di Cristiano Iovino, del suo scontro al The Cllub con Fedez e dell’aggressione che avrebbe subito alle 3 di notte sotto casa sua. Tutti ne scrivono e dicono la loro sui social e nei salotti tv, l’unico che è in silenzio stampa è proprio Iovino.

Fabrizio Corona sul suo sito Dillinger News ha dato la sua versione dei fatti sullo strano silenzio del noto personal trainer: “Dopo quello che è accaduto si è fatto medicare in ospedale e ha in mano un referto (non vi diciamo di quanti giorni ma lo sappiamo), ha deciso di non sporgere denuncia. Questo perché è un ragazzo tutto d’un pezzo con dei codici etici proprio, che non sono criminali. Arrabbiato e preoccupato, Iovino, non ha sporto denuncia e non ha rilasciato nessuna dichiarazione sui fatti. Dall’altro lato Fedez, arrabbiatissimo, anche in modo un po’ arrogante, dal Salone del Libro, luogo della cultura e della libertà di espressione ha attaccato stampa“.

“Il fatto che #Iovino non abbia denunciato è la chiave per capire che evidentemente non è stato un pestaggio per un semplice apprezzamento per una ragazza del giro di #Fedez“ Il direttore Aldo Vitali a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/VtYicpSDGn — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 14, 2024

Cristiano Iovino e la prima foto con le ferite in mostra, l’esclusiva del settimanale Gente.

Oggi il magazine Gente ha pubblicato in esclusiva una foto di Iovino con dei graffi sul volto. Secondo il noto settimanale, quelle che vediamo nello scatto sarebbero le ferite causate dall’aggressione che avrebbe subito.