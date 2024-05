Rapporti interrotti con Giulia Stabile e ritorno ad Amici? Parla la Peparini

Giuliano Peparini ha inaugurato la sua scuola di talenti, la Peparini Academy, all’evento c’era anche la sorella Veronica, che ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti. Ai microfoni di Superguida Tv la famosa coreografa ha fatto chiarezza sui presunti rapporti interrotti con Giulia Stabile e su un possibile ritorno nelle vesti di professoressa di Amici di Maria.

Veronica non esclude un comeback nella scuola mariana: “Non mi precludo nulla. Se mai sarà, perché no?! È una bellissima esperienza. Amici ha permesso di portare la danza e il canto nelle case degli italiani. Quindi perché no? Io sono davvero aperta a tutto e non dico di no a priori“.

Sulle presunte tensioni con Giulia Stabile (le due hanno smesso di seguirsi su Instagram), la Peparini si è limitata a dire che LEI non ha problemi e che da parte SUA non c’è nulla, perché Giulia è giovane e quindi LEI non potrebbe ‘far succedere nulla’. Direi che ha detto molto senza dire nulla

Ma Giulia Stabile e Veronica Peparini non si sono neanche salutate/abbracciate???#Amici23 pic.twitter.com/pSeRRfJHbH — #ForzaSarah🏆 (@Boomerissima) December 17, 2023

Rapporti interrotti e problemi con Giulia Stabile? La versione di Veronica Peparini.