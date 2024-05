“Il suo cuore batte per lui” Esplode il gossip su Chiara Ferragni, ci sono anche gli indizi: lui lo conosciamo benissimo

In un momento di relax e distensione, Chiara Ferragni ha deciso di partecipare agli Internazionali di tennis tenutisi a Roma insieme all’amico Angelo Tropea. La nota imprenditrice digitale ha fatto un’apparizione tra il pubblico sugli spalti, insieme a personaggi noti come Ilary Blasi e sua sorella Melory.

Durante la giornata di tennis, Chiara Ferragni si è seduta accanto a Ilary Blasi, un incontro forse inaspettato ma sicuramente interessante per entrambe le donne. Le due, accomodate vicine, hanno assistito alla gara di doppio che ha visto trionfare Errani e Paolini sul campo centrale del Foro Italico.

Mentre l’ex marito Fedez è alle prese con presunte vicende legali e di gossip, Chiara Ferragni ha scelto di godersi un momento di distrazione e divertimento sportivo. Con il supporto dell’amico Angelo Tropea, l’influencer ha trascorso del tempo in serenità e ha incrociato lo sguardo con altre personalità del mondo dello spettacolo.

Nonostante il clima di voci e pettegolezzi che circonda spesso le figure pubbliche come Chiara Ferragni e Ilary Blasi, la giornata passata insieme agli Internazionali di tennis è stata una parentesi di divertimento per entrambe. I fan presenti non hanno mancato di riconoscerle e di chieder loro autografi, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Dopo la fine delle partite, Ilary Blasi è stata fermata per delle foto dai suoi ammiratori, confermando così il successo e il calore che suscita tra il pubblico. Chiara Ferragni ha invece preferito mantenere la sua riservatezza, continuando a godersi la serata in compagnia dell’amico e degli appassionati di tennis presenti. Chiara potrebbe avere un flirt con il tennista tedesco Alexander Zverev. Secondo il sito Dillinger News, la fashion blogger è stata vista in un hotel a Roma dove alloggiavano tutti i tennisti del torneo Atp, Zverev incluso. Inoltre, Chiara ha iniziato a seguire il tennista sui social e ha assistito a uno dei suoi match. Questi presunti indizi svelati da Fabrizio Corona, e la sua recente partecipazione alla gara sportiva, stanno creando un nuovo gossip intorno alla Ferragni.

Naturalmente sono solo voci, non sarebbe la prima volta, e la nota imprenditrice non ha rilasciato nessun tipo di commento.

Leggi anche: “Avvistata insieme a lui” Esplode il gossip tra Chiara Ferragni e il collega di Fedez: cosa sta succedendo