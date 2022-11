“Narcisista patologico”: Antonino sotto accusa da due donne

È passato un anno da quando Nathaly Caldonazzo ha dato senza troppi giri dei parole del manipolatore narcisista covert ad Alex Belli e quest’anno la storia si è ripetuta con Antonino Spinalbese. Secondo Anna Pettinelli, infatti, anche l’ex di Belen – proprio come l’attore di CentoVetrine – sarebbe un narcisista.

“Incredibile come Antonino sia così conteso. Non c’è nulla da fare, alle donne mancano gli strumenti per riconoscere un narcisista patologico”; ha scritto su Twitter.

Incredibile come Antonino sia così conteso. Non c’è nulla da fare,alle donne mancano gli strumenti per riconoscere un narcisista patologico. #GFvip — anna pettinelli (@annapettinelli) November 28, 2022

Ma come si riconosce un manipolatore narcisista? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Google che ha riassunto così il quadro clinico di chi ha questa patologia.

Tendenza allo sfruttamento

Mancanza di empatia

Incapacità di identificarsi nei bisogni degli altri

Usa i sensi di colpa con i suoi interlocutori

Si finge sensibile e vulnerabile e bisognoso d’affetto

A confermare la teoria di Anna Pettinelli (cioè che pure Antonino Spinalbese sia un narcisista patologico) è stata anche Cristina Quaranta che ha prima applaudito la collega, poi ha scritto un tweet. “Gli uomini usano e poi scaricano, ma noi donne passiamo sempre per delle p***e! Senza parole“.

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — Cristina Quaranta (@cri_quaranta) November 29, 2022

Anche Cristina Quaranta, infatti, ha raccontato di aver vissuto una storia molto simile col suo ex compagno che prima l’ha sommersa di attenzioni e le ha chiesto un figlio e poi, di punto in bianco, l’ha lasciata cacciandola di casa. Tutt’ora, come confessato, non conosce i motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione.

Anna Pettinelli e Cristina Quaranta hanno ovviamente generalizzato parlando di questo tema; perché questa patologia che si sviluppa nella fase della crescita di una persona non conosce genere né orientamento. Esistono uomini e donne narcisiste e le loro vittime possono essere chiunque: fidanzati, genitori, amici, colleghi.. Aprite gli occhi e ai primi campanelli d’allarme SCAPPATE!



Narcisista patologico, come riconoscerlo