Amici 22, Rudy Zerbi chiede l’eliminazione immediata di 6 alunni: la reazione

Il problema delle pulizie torna anche in questa edizione di Amici 22. I ragazzi, infatti, non sarebbero inclini all’ordine e i piatti sporchi sopra il lavandino abbonderebbero di continuo. Quando Maria De Filippi ha fatto notare il caso in pochi hanno alzato la mano confermando di non fare le pulizie e questo ha parecchio indispettito i professori.

Nella puntata di ieri Rudy Zerbi ha addirittura chiesto un provvedimento drastico e categorico: l’eliminazione di sei alunni senza possibilità di ritorno.

“Quello che è successo nell’ultima puntata mi ha fatto capire molto, persino troppo, della desolante mancanza di senso di responsabilità e di consapevolezza di quasi tutti voi. E in questo contesto pietoso fatto di imboscamenti e mezze verità. Mi trovo costretto a prendere provvedimenti radicali. Non siete stati in grado di confrontarvi apertamente e senza buonismi di maniera, così come non avete mostrato di possedere la personalità necessaria per dire la verità e fare i nomi di chi è più responsabile degli altri.

Ecco perché propongo ufficialmente alla produzione di chiudere questo teatrino ridicolo. Propongo che nessuno venga considerato salvo, neppure i primi in classifica, e che vi confrontiate tutti, nessuno escluso su quello che sapete fare, ballo e canto. Ma non sarà solo una gara fine a se stessa per farvi paura. La mia proposta, infatti, prevede che alla fine di questa gara gli ultimi tre della classifica di canto e gli ultimi tre della classifica di ballo vengano ufficialmente e irrevocabilmente eliminati dal programma. Senza la possibilità di occupare il banco del pubblico”.