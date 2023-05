Napoli, bimba ferita a Sant'Anastasia: dimessa da ospedale

E’ stata dimessa dall’ospedale pediatrico Santobono di Napoli la bambina di 10 anni, ferita nella sparatoria avvenuta la sera dello scorso 23 maggio a Sant’Anastasia in provincia di Napoli. La bimba era stata immediatamente trasportata al Santobono e sottoposta a due operazioni, la prima per l‘asportazione del proiettile, conficcato nell’osso del cranio e la seconda per l’impianto di un trasduttore di pressione intracranica. Dopo essere stata tenuta in sedazione e in osservazione per monitorare l’evoluzione del grave trauma cranico, la bimba ha mostrato segnali di miglioramento fino ad oggi quando è stata dimessa dall’ospedale. Nella sparatoria sono rimasti feriti anche i genitori, seppur in maniera meno grave.

Due giovani sono stati arrestati, un 17enne e un 19enne, per i quali i gip dei tribunali per i minorenni e ordinario di Napoli hanno convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare, rispettivamente in istituto penale minorile e in carcere.