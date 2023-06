Roma Pride, Colamarino: "Siamo comunità che esiste a prescindere da quello che succede"

Sabato 10 giugno si terrà il Roma Pride col patrocinio della regione Lazio. La grande marcia partirà alle 16:30 da Piazza della Repubblica e arriverà alle 19:30 in Via dei Fori Imperiali (ora di ritrovo alle 15). Il nuovo slogan della parata è ‘QueeResistenza’ per rivendicare i diritti uguali per tutti. Oltre 20 associazioni e realtà Lgbtqia+ saranno presenti con striscioni e carri allegorici. Ci saranno anche partiti politici, personaggi della cultura e dello spettacolo. L’inno della manifestazione è la canzone ‘Furore’ di Paola & Chiara, madrine della manifestazione che terranno un concerto live la sera al ‘Rock Me Pride’ all’Ippodromo delle Capannelle. Il corteo darà il via anche ad una serie di aperitivi musicali, dibattiti, show e talk, che si protrarranno oltre la metà di giugno, nel Viale delle Terme di Caracalla con ‘La Pride Croisette – Hollywood Edition’.

“Lo slogan ‘QueerResistenza’ richiama il concetto di resistenza: siamo una comunità che esiste a prescindere da quello che succede – afferma Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride e presidente C.c.o. ‘Mario Mieli – Roma deve tornare ad essere il centro delle nostre battaglie anche a livello internazionale”. QueeResistenza è “la sintesi di una comunità che lotta, che resiste, che esiste perché nessun Governo potrà mai fermarla”, recita il comunicato. Ribadisce “un concetto potente che rivendica non soltanto l’esistenza ma soprattutto la Resistenza di una comunità abituata a lottare per i propri diritti”. Lo slogan è accompagnato dall’illustrazione festosa e colorata dell’illustratrice Irene Rinaldi: “Ho cercato di creare un’illustrazione che evocasse la meravigliosa complessità del mondo queer e, allo stesso tempo, la forza di una manifestazione che rivendica diritti, spazio e identità con furore e gioia”.

Il comune di Roma collabora attivamente per l’inclusione della comunità Lgbt come confermato da Marilena Grassadonia, coordinatrice ufficio Diritti Lgbt+ di Roma: “E’ stato un anno di lavoro intenso con il comune che si è impegnato su tutti i fronti: stiamo lavorando nel sociale, nello sport, nella scuola, nella formazione e nei servizi”. L’assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato, riferisce a questo proposito che la capitale diventerà la città di riferimento per il rugby lgbt a livello internazionale. A questo proposito, l’assessora alle Attività produttive e alle Pari Opportunità, Monica Lucarelli fa sapere che due settimane fa è stato inaugurato il primo centro di ascolto per persone lgbt ad Ostia: “Questo percorso sarà previsto in tutti i municipi di Roma”.

Il manifesto politico del Roma Pride è suddiviso in varie sezioni con rivendicazioni specifiche su consapevolezza e liberazione, comunità e autodeterminazione, diritti, persone trans, intersex/vcs (variazione delle caratteristiche del sesso), famiglie al plurale, transfemminismo. “Vogliamo un cambio di rotta che porti il nostro Paese a schierarsi senza ambiguità al fianco di chi lotta per la liberazione e la parità – recita la prima parte del documento – come le donne in Iran e in Afghanistan e i popoli di quei paesi come l’Uganda e l’Arabia Saudita, in cui lotte di potere e leggi spietate criminalizzano le identità delle persone e negano i più fondamentali diritti umani”.

Il cambio di governo ha reso dura la sopravvivenza della comunità Lgbt, i cui diritti sono stati minati subito sul piano dell’utero in affitto. “Sono giorni molto tesi per Famiglie Arcobaleno – avverte Alessia Crocini, rappresentante di Famiglie Arcobaleno – E’ notizia di oggi infatti l’ok della Commissione Giustizia della Camera a dichiarare la maternità surrogata reato universale. È l’attacco più grave alla nostra comunità. Solo in Italia abbiamo un problema con questo tipo di diritto, normalmente regolamentato all’estero. Quello che sta facendo il governo è un attacco deliberato”. Chiede soprattutto alla politica di alzare una “voce forte e ferma” contro le decisioni del governo dato che sono stati bloccati i certificati di nascita e impugnati quelli già fatti. Crocini ha invitato le famiglie eterogenitoriali di Roma a partecipare alla manifestazione “perché il Pride è friendly e accogliente” e per solidarietà verso la situazione delle famiglie omogenitoriali.

Altra comunità di cui non vengono riconosciuti i diritti è quella transgender, poco considerata dalla burocrazia e trattata senza rispetto dalle strutture sanitarie non formate sul tema. “Scenderemo in piazza per chiedere di depatologizzare le persone trans – informa il rappresentante della Comunità Trans, Sid Vladikas – Chiediamo di riformare la legge 164/82, che regola le norme in materia di attribuzione di sesso, e di fornire una formazione adeguata a chi opera in ambiente sanitario per non subire discriminazioni o outing non richiesti. Importante anche l’istituzione normativa della carriera alias in tutti gli istituti di istruzione e sul lavoro”.

Quest’anno la settima edizione de ‘La Pride Croisette’, organizzata dal Circolo di Cultura Omosessuale ‘Mario Mieli’ con la direzione artistica di Diego Longobardi, si sposta nel Viale delle Terme di Caracalla. Dal 2 al 18 giugno dalle 18 alle 21 ci sarà un aperitivo musicale con presentazione di libri, dibattiti politici e incontri. A seguire dalle 21:30 fino a tarda notte spettacoli teatrali, live show, stand up comedy, cinema e musica. Cammineranno sulla Walk of Fame ribattezzata Fame of Pride nomi cari alla comunità Lgbtqia+. Tra questi spicca la presenza della comica Michela Giraud, dello Youtuber e attore Guglielmo Scilla, dei cantanti Immanuel Casto e Romina Falconi, e l’incontro con il segretario Cgil Maurizio Landini.

Il Pride arriverà per la prima volta a Rock in Roma nel formato ‘Rock Me Pride’, party ufficiale della manifestazione organizzato da Muccassassina, previsto alle 20 di sabato 10 giugno all’Ippodromo delle Capannelle. “La musica rock è per antonomasia la musica della ribellione e della libertà – spiega così la scelta del genere Diego Longobardi, direttore artistico del Roma Pride 2023. Oltre a Paola & Chiara, si esibiranno più di 50 artisti tra cui Big Mama, Sem&Stènn, Vergo e le vincitrici della prima e seconda stagione di Drag Race Italia, Elektra Bionic e La Diamond. Saranno in console Tommy Love, Bradshaw, Jonathan Heitch, Dj Anto, Dominik, Tompi (Latte Fresco).

Nel 2023 il Coordinamento Roma Pride inizia a collaborare con la Disability Pride Network, una rete informale che promuove un nuovo modo di vivere e vedere la disabilità. Lo scopo è rendere più accessibile la manifestazione ai disabili e alle persone con neurodivergenze. Già da quest’anno saranno attivati alcuni servizi a riguardo sia durante la manifestazione che alla Pride Croisette con degli operatori specifici. Si potrà farne richiesta ad un numero verde e una e-mail dedicate. Gli altri servizi verranno comunicati via social.

Il percorso del corteo si snoderà per Piazza della Repubblica, viale Luigi Einaudi, Piazza dei Cinquecento, via Cavour, Piazza dell’Esquilino, via Liberiana, Piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via dello Statuto, Piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, viale Manzoni, via Labicana, Piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, Largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali (incrocio via San Pietro in carcere).

Tra i carri presenti alla grande parata ci saranno: Coordinamento Roma Pride, Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, Leather Club/Kinky Girls, Famiglie Arcobaleno, Arcigay Roma, Associazione Nazionale per le Sessualità e le Identità Consapevoli (Ansic), Invertiti, le ambasciate di Canada, Germania, Olanda, Muccassassina, Latte Fresco, Splash, The Walt Disney Company Italia, W Rome, Cosmopolitan, P&G, Ben&Gerry’s, American Express e tanti altri. Tra le delegazioni a piedi ci sarà Apple con 100 dipendenti selezionati dai negozi di tutto il mondo e l’ambasciata Usa. Confermata anche la presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.